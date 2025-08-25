Часть Павловского тракта на пересечении с улицей Попова перекроют в Барнауле

Работы планируют завершить до 30 августа

25 августа 2025, 20:25, ИА Амител

Схема ограничений / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Движение транспорта по нечетной стороне Павловского тракта на пересечении с улицей Попова ограничат с 22:00 25 августа. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Напомним, что на участке продолжаются работы по ремонту дорожного полотна на Павловском тракте в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Новый этап капитального ремонта требует временного ограничения движения транспорта.

В связи с этим водителям, двигающимся от улицы Солнечная Поляна в сторону Георгиева, придется съезжать на малую проезжую часть Павловского тракта, возвращаясь на основную проезжую часть в границах перекрестка с улицей Попова. Транспорт, движущийся по малой проезжей части Павловского тракта от улицы Сергея Ускова в сторону улицы Попова, будет выполнять левый поворот с выездом на основную часть Павловского тракта или правый поворот на улицу Сиреневую.

Кроме того, из-за ограничений временно изменится движение общественного транспорта:

автобусы № 9, 47, 110, 113, 113к, 114, 114н, 120, 124, 124к, 144, 150, 151 будут проезжать через малый Павловский тракт, после чего совершать левый поворот на Попова, а после возвращаться на Павловский тракт;

автобусы № 10 и 60 будут проезжать через малый Павловский тракт и совершать левый поворот на Попова, позже возвращаясь на маршрут.

В зависимости от погодных условий завершить работы планируется до 30 августа.