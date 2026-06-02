НОВОСТИОбщество

Барнаульцам рассказали, что делать, если горячую воду не дали 2 июня после испытаний

Сейчас на контроле остается два повреждения, влияющих на подачу горячей воды

02 июня 2026, 10:09, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний, который продлился с 18 мая до 1 июня, сообщает мэрия. Напомним, опрессовка проводилась до 1 июня включительно, так что горячая вода у жителей, попавших под отключение, должна появиться сегодня.

«Всего по итогам первого этапа опрессовки выявлено 121 повреждение, на контроле остается два повреждения, влияющих на подачу горячей воды. Восстановить подачу ресурса планируется сегодня, 2 июня», — отметил замглавы города Сергей Татьянин.

Комитетам по ЖКХ, по энергоресурсам и газификации поручено держать на контроле работу управляющих организаций по возобновлению подачи ресурса.

Если горячая вода так и не появилась, жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или в администрацию района.

Второй этап гидравлических испытаний в Барнауле начнется 15 июня и продлится две недели, до 29 июня включительно. Это значит, что с 30 июня горячее водоснабжение начнут возвращать в дома.

Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

Опубликован график отключений горячей воды в Барнауле в 2026 году. Карта, сроки и адреса

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа
НОВОСТИОбщество
Барнаул Отключения горячей воды
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Комментарии 8

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Гость

10:24:25 02-06-2026

Если горячая вода так и не появилась, жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или в администрацию района и они вам её дадут....... Поколение ЕГЭ....

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Гость

10:31:19 02-06-2026

Иными словами: терпеть и отнестись с пониманием

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Гость

17:24:46 02-06-2026

Кому то дали воду в Центральном районе?

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Читающий

17:35:16 02-06-2026

На контроле ≠на ремонте

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тамара

21:16:13 02-06-2026

ага, нам не поставили вовремя сей ресурс, звоню в управляйку, тетя-диспетчер долго и сбивчиво переповторяла адрес, потом сказала "Вы там в доме как-нибудь информируйтесь сами, а то вас много, а я одна, не успеваю отвечать....а воду, может, завтра дадут, как тепловики решат"....подводя итог: диспетчер не владеет абсолютно ни текущей ситуацией, ни элементарными познаниями в области ремонтно-отключательных водопроводных летних работ...кроме того, дал вежливо понять, что не хрен его беспокоить таким пустяками, когда можно еще один день принять вместо душа тазик....

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Гость

05:42:10 03-06-2026

Водоканал четко минусуют комментарии. А воды так и нет.

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Водоканал

07:33:15 03-06-2026

Гость (05:42:10 03-06-2026) Водоканал четко минусуют комментарии. А воды так и нет.... Водоканал какое отношение имеет к горячей воде?

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Гость

05:43:25 03-06-2026

Плановое отключение закончилось. Начались аварийные. Когда закончится этот беспридел?

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