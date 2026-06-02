Барнаульцам рассказали, что делать, если горячую воду не дали 2 июня после испытаний
Сейчас на контроле остается два повреждения, влияющих на подачу горячей воды
02 июня 2026, 10:09, ИА Амител
В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний, который продлился с 18 мая до 1 июня, сообщает мэрия. Напомним, опрессовка проводилась до 1 июня включительно, так что горячая вода у жителей, попавших под отключение, должна появиться сегодня.
«Всего по итогам первого этапа опрессовки выявлено 121 повреждение, на контроле остается два повреждения, влияющих на подачу горячей воды. Восстановить подачу ресурса планируется сегодня, 2 июня», — отметил замглавы города Сергей Татьянин.
Комитетам по ЖКХ, по энергоресурсам и газификации поручено держать на контроле работу управляющих организаций по возобновлению подачи ресурса.
Если горячая вода так и не появилась, жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или в администрацию района.
Второй этап гидравлических испытаний в Барнауле начнется 15 июня и продлится две недели, до 29 июня включительно. Это значит, что с 30 июня горячее водоснабжение начнут возвращать в дома.
10:24:25 02-06-2026
Если горячая вода так и не появилась, жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или в администрацию района и они вам её дадут....... Поколение ЕГЭ....
10:31:19 02-06-2026
Иными словами: терпеть и отнестись с пониманием
17:24:46 02-06-2026
Кому то дали воду в Центральном районе?
17:35:16 02-06-2026
На контроле ≠на ремонте
21:16:13 02-06-2026
ага, нам не поставили вовремя сей ресурс, звоню в управляйку, тетя-диспетчер долго и сбивчиво переповторяла адрес, потом сказала "Вы там в доме как-нибудь информируйтесь сами, а то вас много, а я одна, не успеваю отвечать....а воду, может, завтра дадут, как тепловики решат"....подводя итог: диспетчер не владеет абсолютно ни текущей ситуацией, ни элементарными познаниями в области ремонтно-отключательных водопроводных летних работ...кроме того, дал вежливо понять, что не хрен его беспокоить таким пустяками, когда можно еще один день принять вместо душа тазик....
05:42:10 03-06-2026
Водоканал четко минусуют комментарии. А воды так и нет.
07:33:15 03-06-2026
Гость (05:42:10 03-06-2026) Водоканал четко минусуют комментарии. А воды так и нет.... Водоканал какое отношение имеет к горячей воде?
05:43:25 03-06-2026
Плановое отключение закончилось. Начались аварийные. Когда закончится этот беспридел?