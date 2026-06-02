Сейчас на контроле остается два повреждения, влияющих на подачу горячей воды

02 июня 2026, 10:09, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний, который продлился с 18 мая до 1 июня, сообщает мэрия. Напомним, опрессовка проводилась до 1 июня включительно, так что горячая вода у жителей, попавших под отключение, должна появиться сегодня.

«Всего по итогам первого этапа опрессовки выявлено 121 повреждение, на контроле остается два повреждения, влияющих на подачу горячей воды. Восстановить подачу ресурса планируется сегодня, 2 июня», — отметил замглавы города Сергей Татьянин.

Комитетам по ЖКХ, по энергоресурсам и газификации поручено держать на контроле работу управляющих организаций по возобновлению подачи ресурса.

Если горячая вода так и не появилась, жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или в администрацию района.

Второй этап гидравлических испытаний в Барнауле начнется 15 июня и продлится две недели, до 29 июня включительно. Это значит, что с 30 июня горячее водоснабжение начнут возвращать в дома.