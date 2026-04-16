Алексей Земцов — военный летчик, гвардии старший лейтенант. Он выполнял задачи в зоне СВО с самых первых дней ее начала, управляя разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Сам он рассказывал, что не покидал зону спецоперации даже во время отпусков: вместо этого он отправлялся воевать уже на земле.

До 2023-го летчик также был одним из администраторов Telegram-канала "Повернутые на войне". Как он сам утверждает, после одной из публикаций его отстранили от боевых вылетов. Вернулся "в строй" Земцов лишь после перевода в другую часть.

В сентябре 2023-го Земцов создал свой отдельный канал "Воевода вещает". По его словам, его командование такой шаг сразу не оценило. Тем не менее канал набрал большую популярность — сегодня там более 160 тысяч подписчиков. Широкой публике Земцов гораздо больше известен как Воевода.