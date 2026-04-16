Чем был известен российский военный блогер Алексей Земцов и почему он покончил с собой?
Автора Telegram-канала "Воевода вещает", который воевал в зоне СВО, обвиняли дискредитации армии России
16 апреля 2026, 13:05, ИА Амител
Один из крупнейших российских военных блогеров Алексей Земцов покончил с собой. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил военный аналитик Борис Рожин. Земцов, известный многим по позывному "Воевода", был автором крупного Telegram-канала, где рассказывал о происходящем в зоне спецоперации. За некоторые посты он получил в свой адрес обвинения в дискредитации российской армии. В своем последнем видео автор назвал это одной из причин случившегося.
О том, чем был известен Алексей Воевода Земцов и почему он покончил с собой, — в материале amic.ru.
Кто такой Алексей Земцов?
Алексей Земцов — военный летчик, гвардии старший лейтенант. Он выполнял задачи в зоне СВО с самых первых дней ее начала, управляя разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.
Сам он рассказывал, что не покидал зону спецоперации даже во время отпусков: вместо этого он отправлялся воевать уже на земле.
До 2023-го летчик также был одним из администраторов Telegram-канала "Повернутые на войне". Как он сам утверждает, после одной из публикаций его отстранили от боевых вылетов. Вернулся "в строй" Земцов лишь после перевода в другую часть.
В сентябре 2023-го Земцов создал свой отдельный канал "Воевода вещает". По его словам, его командование такой шаг сразу не оценило. Тем не менее канал набрал большую популярность — сегодня там более 160 тысяч подписчиков. Широкой публике Земцов гораздо больше известен как Воевода.
Почему военный блогер Алексей Земцов покончил с собой?
Сам Земцов опубликовал в своем канале видео, где прояснил ситуацию.
«Если вы смотрите это видео, значит, меня нет. Я воспользовался правом офицерской чести», — сказал он в ролике.Блогер объяснил, что принятое им решение связано с обвинениями в дискредитации российской армии. По его словам, он не справился с давлением, оказываемым на него. В ролике Земцов даже назвал имена конкретных людей, которых считает причастными к состоянию, в котором он оказался.
Есть и другие возможные причины. Сам Воевода рассказал, что в 2025 году узнал об измене супруги с человеком, которого он знал лично. Были и проблемы с законом — несколько месяцев Земцов провел в СИЗО.
Какие проблемы с законом были у автора канала "Воевода вещает"?
Они связаны с изменой жены. Как пишет "Царьград", Земцов "вывез" в лес мужчину, с которым ему изменила супруга. Там между ними случилась драка.
За это блогера отправили в СИЗО на четыре с половиной месяца. Ему предъявили обвинения в угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в особо крупном размере. Но через небольшой промежуток времени Алексея Земцова освободили и отправили в штурмовое подразделение. Именно во время службы там он и опубликовал пост, за который получил обвинения в дискредитации.
Что знакомые Алексея Земцова говорят о случившемся?
Как пишет "Лента.ру", знакомый с Земцовым блогер Кирилл Федоров рассказал о том, что Воевода ранее уже высказывал идеи об уходе из жизни. Но тогда его удалось отговорить.
13:46:29 16-04-2026
Непонятно из-за чего убиваться, когда все замы министра Шойгу или уже в тюрьме или скоро будут.
Одним дискредитация, а а другим нет.
Людей за слово война по тюрьмам сажали, а сейчас Путин и его окружение до низу о войне с НАТО говорят - немного признали действительность.
Помница дурочку за плакат Нет вобле посадили.
13:49:43 16-04-2026
Неужели за правду?
13:50:35 16-04-2026
Война - это когда убивают, а не самоубиваются, даже не прихватив с собой врагов.
Суицид - это плохо, бессмысленно с любой точки зрения.
Самопожертвование ради высокой цели - достойно и почетно.
Не в моготу - ищи цель, уничтож врага!
14:35:04 16-04-2026
Вежливый Человек (13:50:35 16-04-2026) Война - это когда убивают, а не самоубиваются, даже не прихв...
Ну так его враг - государство, которое его обвинило в дискредитации.
15:04:55 16-04-2026
Вежливый Человек (13:50:35 16-04-2026) Война - это когда убивают, а не самоубиваются, даже не прихв... Ну, кстати, да. Какие проблемы, пошел в атаку и погиб. А вдруг еще выяснится, что бог есть, а он самоубийца
16:14:55 16-04-2026
Гость (15:04:55 16-04-2026) Ну, кстати, да. Какие проблемы, пошел в атаку и погиб. А вдр... А вдруг еще выяснится, что Бог есть, а он убийца.
14:25:50 16-04-2026
назвал имена конкретных людей... Ну так пишите эти имена.
14:39:21 16-04-2026
Чудны дела твои , господи.. Бывший министр обороны честь офицерскую грязью залил с ног до головы и ничего, жив-здоров и не думает стрелятся.. А тут из-за проститутки какой-то...
22:46:02 16-04-2026
Просто Алексей не нашёл ответы на все свои вопросы, не смог смириться со сложившими обстоятельствами и текущими событиями... Потерял смысл жизни, задавила пустота.... Жаль человека!!!