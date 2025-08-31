Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Барнауле

По предварительной информации, один из водителей проехал на красный

31 августа 2025, 13:21, ИА Амител

Место аварии / Фото: "В курсе 22"

Жесткое ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем Nissan Sunny проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Honda Fit под управлением 34-летнего мужчины.

Пострадали оба водителя, а также два пассажира Nissan – 28-летний молодой человек и 24-летняя девушка. У пострадавших травмы различной степени тяжести, всем им потребовалась медицинская помощь.