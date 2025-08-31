НОВОСТИПроисшествия

Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Барнауле

По предварительной информации, один из водителей проехал на красный

31 августа 2025, 13:21, ИА Амител

Место аварии / Фото: "В курсе 22"
Место аварии / Фото: "В курсе 22"

Жесткое ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22"

По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем Nissan Sunny проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Honda Fit под управлением 34-летнего мужчины.

Пострадали оба водителя, а также два пассажира Nissan – 28-летний молодой человек и 24-летняя девушка. У пострадавших травмы различной степени тяжести, всем им потребовалась медицинская помощь. 

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:53:47 31-08-2025

Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники фактически поощряют проезд на запрещающий сигнал светофора? На этом же перекрестке в машину моего сына, который ехал на зеленый, влетел лихой таксист на желтый. Вердикт гаишников: обоюдка!!! Т.е. по их мнению, мой должен был предусмотреть, что иностранный специалист поедет на запрещающий сигнал и пропустить его. Такие вот правила...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:23 31-08-2025

Гость (13:53:47 31-08-2025) Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники ф... О!!! Кто-то начал что-то подозревать. Прям похвально!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:53:32 31-08-2025

Гость (13:53:47 31-08-2025) Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники ф... Кто-то врет из вас, желтый с зеленым не горят одновременно, за 29 лет не видел. А вот желтый с красным то да, и тогда обоюдка.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:03 31-08-2025

Гость (13:53:47 31-08-2025) Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники ф... Не может одновременно гореть жёлтый и зелёный на перекрестке на разных направлениях. Если только не техническая ошибка. Так бы очень много аварий было.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:37 31-08-2025

Гость (18:16:03 31-08-2025) Не может одновременно гореть жёлтый и зелёный на перекрестке... Там перекресток дебильный- с изгибом. Когда выезжаете со стороны коттеджей, будьте внимательны. Прут на желтый, как на зеленый...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:24 31-08-2025

На красный. Дельтоник?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:59 31-08-2025

Гость (14:28:24 31-08-2025) На красный. Дельтоник?... Бестолковник.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:54:38 31-08-2025

Гость (15:02:59 31-08-2025) Бестолковник.... Ласково очень выразились)))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:08 31-08-2025

Гость (14:28:24 31-08-2025) На красный. Дельтоник?... Лайкальщик телефонный невнимательный.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:55 01-09-2025

Гость (14:28:24 31-08-2025) На красный. Дельтоник?... запросто. ну щас без справки офтальмолога и нарколога права не вернут

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:54:46 31-08-2025

При соблюдении ПДД нужно учитывать правило ДДД - "дай дорогу дураку".

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:02 31-08-2025

А если, к примеру, в ПДД убрать лазейку о том, что на желтый можно в случае резкого торможения, так как это понимают по своему, вместо тормоза давят на газ.

  -8 Нравится
Ответить
