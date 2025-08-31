Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Барнауле
По предварительной информации, один из водителей проехал на красный
31 августа 2025, 13:21, ИА Амител
Место аварии / Фото: "В курсе 22"
Жесткое ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем Nissan Sunny проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Honda Fit под управлением 34-летнего мужчины.
Пострадали оба водителя, а также два пассажира Nissan – 28-летний молодой человек и 24-летняя девушка. У пострадавших травмы различной степени тяжести, всем им потребовалась медицинская помощь.
13:53:47 31-08-2025
Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники фактически поощряют проезд на запрещающий сигнал светофора? На этом же перекрестке в машину моего сына, который ехал на зеленый, влетел лихой таксист на желтый. Вердикт гаишников: обоюдка!!! Т.е. по их мнению, мой должен был предусмотреть, что иностранный специалист поедет на запрещающий сигнал и пропустить его. Такие вот правила...
15:28:23 31-08-2025
Гость (13:53:47 31-08-2025) Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники ф... О!!! Кто-то начал что-то подозревать. Прям похвально!
16:53:32 31-08-2025
Гость (13:53:47 31-08-2025) Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники ф... Кто-то врет из вас, желтый с зеленым не горят одновременно, за 29 лет не видел. А вот желтый с красным то да, и тогда обоюдка.
18:16:03 31-08-2025
Гость (13:53:47 31-08-2025) Стоит ли удивляться подобным авариям, если "наши" гаишники ф... Не может одновременно гореть жёлтый и зелёный на перекрестке на разных направлениях. Если только не техническая ошибка. Так бы очень много аварий было.
18:59:37 31-08-2025
Гость (18:16:03 31-08-2025) Не может одновременно гореть жёлтый и зелёный на перекрестке... Там перекресток дебильный- с изгибом. Когда выезжаете со стороны коттеджей, будьте внимательны. Прут на желтый, как на зеленый...
14:28:24 31-08-2025
На красный. Дельтоник?
15:02:59 31-08-2025
Гость (14:28:24 31-08-2025) На красный. Дельтоник?... Бестолковник.
16:54:38 31-08-2025
Гость (15:02:59 31-08-2025) Бестолковник.... Ласково очень выразились)))
15:41:08 31-08-2025
Гость (14:28:24 31-08-2025) На красный. Дельтоник?... Лайкальщик телефонный невнимательный.
00:53:55 01-09-2025
Гость (14:28:24 31-08-2025) На красный. Дельтоник?... запросто. ну щас без справки офтальмолога и нарколога права не вернут
15:54:46 31-08-2025
При соблюдении ПДД нужно учитывать правило ДДД - "дай дорогу дураку".
21:03:02 31-08-2025
А если, к примеру, в ПДД убрать лазейку о том, что на желтый можно в случае резкого торможения, так как это понимают по своему, вместо тормоза давят на газ.