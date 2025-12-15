Информации о погибших и пострадавших пока нет

15 декабря 2025, 10:05, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 15 декабря украинские БПЛА ударили по регионам России. Дроны сбили на подлете в Москве, а также в Ростовской и Белгородской областях. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Все, что известно об атаке беспилотников ВСУ к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что известно об атаке беспилотников ВСУ на российские регионы 15 декабря? На подлете к Москве российские силы ПВО сбили 12 украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Как уточнил глава города, на местах падения обломков работают экстренные службы. Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что более десятка громких взрывов прогремело в Истринском районе, а также в Кашире и Коломне. Также Shot информирует, что дроны ВСУ атаковали Ростовскую и Белгородскую области. В Ростове-на-Дону взрывы начали греметь около 02:20 часов по местному времени. Горящие обломки одного из сбитых БПЛА едва не рухнули на жилую многоэтажку. Со слов очевидцев, из-за мощного взрыва в соседних домах затряслись стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. На месте падения обломков вспыхнул пожар, его оперативно потушили. В Белгородской области ночью объявили ракетную опасность. Около полуночи над столицей региона раздалось не менее шести взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности".

2 Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе атаки дронов 15 декабря? Пока данных о погибших и пострадавших в ходе налета беспилотников нет. Возможно, официальная информация появится позже.