Информации о погибших и пострадавших пока нет
15 декабря 2025, 10:05, ИА Амител
В ночь на 15 декабря украинские БПЛА ударили по регионам России. Дроны сбили на подлете в Москве, а также в Ростовской и Белгородской областях. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Что известно об атаке беспилотников ВСУ на российские регионы 15 декабря?
Также Shot информирует, что дроны ВСУ атаковали Ростовскую и Белгородскую области. В Ростове-на-Дону взрывы начали греметь около 02:20 часов по местному времени. Горящие обломки одного из сбитых БПЛА едва не рухнули на жилую многоэтажку. Со слов очевидцев, из-за мощного взрыва в соседних домах затряслись стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. На месте падения обломков вспыхнул пожар, его оперативно потушили.
В Белгородской области ночью объявили ракетную опасность. Около полуночи над столицей региона раздалось не менее шести взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности".
Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе атаки дронов 15 декабря?
Что известно о последствиях налета БПЛА на регионы России?
«Оперативные службы работают на местах. Информация о других последствиях уточняется», – добавил он.
- Домодедово;
- Жуковский;
- Владикавказ;
- Грозный;
- Магас.
В 03:35 по московскому времени аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу.
