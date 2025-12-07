В Госдуме заявили, что социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года

Размер повышения составит 6,8%

07 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению в России будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Алексей Говырин.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%», – отметил парламентарий.

Говырин уточнил, что социальные пенсии назначаются детям с инвалидностью, людям, ставшим инвалидами в детстве, а также пожилым гражданам, у которых нет необходимого трудового стажа. Индексация коснется и государственных пенсий, предназначенных для отдельных льготных категорий населения России.

Ранее депутаты от "Справедливой России" предложили резко повысить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей, что почти вчетверо превышает ее текущий размер.