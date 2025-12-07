НОВОСТИЭкономика

В Госдуме заявили, что социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года

Размер повышения составит 6,8%

07 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению в России будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Алексей Говырин.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%», – отметил парламентарий.

Говырин уточнил, что социальные пенсии назначаются детям с инвалидностью, людям, ставшим инвалидами в детстве, а также пожилым гражданам, у которых нет необходимого трудового стажа. Индексация коснется и государственных пенсий, предназначенных для отдельных льготных категорий населения России.

Ранее депутаты от "Справедливой России" предложили резко повысить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей, что почти вчетверо превышает ее текущий размер.

Гость

10:52:10 07-12-2025

Я за 30 квадратов заплатила коммунальных платежей 7100 за ноябрь, а базовая часть пенсии в 2025 году 8908, ну и что изменит компенсация на6.8%, сделает нас ещё больше нищими.

Гость

16:36:42 07-12-2025

Гость (10:52:10 07-12-2025) Я за 30 квадратов заплатила коммунальных платежей 7100 за но... Вы всё врёте - я заплатила 7100 за 43 квадрата. Вы наверно посчитали и интернет и кредиты и телефон

Гость

11:13:00 07-12-2025

1 апреля - "День дурака".

Гость

15:02:40 07-12-2025

Социальные пенсии доплачивают до прожиточного минимума пенсионера (в Алт. крае 2025г. - это 13 573 р.) - назначается автоматически. Плата ЖКХ за 1-комнатную квартиру 4 000-5 000 р. После оплаты ЖКХ пенсионеру остаётся 9 000 р. Примечание: пенсионеры могут добровольно оплачивать излишнюю жилплощадь, платить за членов семьи...

Гость

20:25:33 07-12-2025

страховые пенсии проиндексируют на бОльший процент, да - не намного больший, но почему бы не одинаковый тогда?

