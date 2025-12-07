В Госдуме заявили, что социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года
Размер повышения составит 6,8%
07 декабря 2025, 09:30, ИА Амител
Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению в России будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Алексей Говырин.
«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8%», – отметил парламентарий.
Говырин уточнил, что социальные пенсии назначаются детям с инвалидностью, людям, ставшим инвалидами в детстве, а также пожилым гражданам, у которых нет необходимого трудового стажа. Индексация коснется и государственных пенсий, предназначенных для отдельных льготных категорий населения России.
Ранее депутаты от "Справедливой России" предложили резко повысить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей, что почти вчетверо превышает ее текущий размер.
Я за 30 квадратов заплатила коммунальных платежей 7100 за ноябрь, а базовая часть пенсии в 2025 году 8908, ну и что изменит компенсация на6.8%, сделает нас ещё больше нищими.
16:36:42 07-12-2025
Гость (10:52:10 07-12-2025) Я за 30 квадратов заплатила коммунальных платежей 7100 за но... Вы всё врёте - я заплатила 7100 за 43 квадрата. Вы наверно посчитали и интернет и кредиты и телефон
11:13:00 07-12-2025
1 апреля - "День дурака".
15:02:40 07-12-2025
Социальные пенсии доплачивают до прожиточного минимума пенсионера (в Алт. крае 2025г. - это 13 573 р.) - назначается автоматически. Плата ЖКХ за 1-комнатную квартиру 4 000-5 000 р. После оплаты ЖКХ пенсионеру остаётся 9 000 р. Примечание: пенсионеры могут добровольно оплачивать излишнюю жилплощадь, платить за членов семьи...
20:25:33 07-12-2025
страховые пенсии проиндексируют на бОльший процент, да - не намного больший, но почему бы не одинаковый тогда?