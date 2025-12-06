Обманутые по "схеме Долиной" россияне ополчились против певицы

Они заявляют, что обращение артистки было неискренним

06 декабря 2025, 19:05, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Люди, ставшие жертвами обмана в сфере недвижимости, адресовали свое послание народной артистке Ларисе Долиной, после того как она заявила о желании компенсировать стоимость квартиры Полине Лурье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В создании видеообращения приняли участие пятнадцать семей. По словам обманутых покупателей, потерявших свои жилища, певица стремится "создать себе положительный имидж в глазах общественности". Ими подчеркивается, что все мошенники использовали идентичный метод: сначала проявляли "дружелюбие и располагали к себе", а после получения оплаты "кардинально меняли свое поведение".

Пострадавшие от действий аферистов убеждены, что если бы Долина "действовала добросовестно", то она бы не стала обращаться в судебные инстанции.

До этого Долина сообщила о своем намерении полностью возместить ущерб покупательнице ее квартиры Полине Лурье. В специальном выпуске программы "Пусть говорят" она рассказала о том, как сама стала жертвой злоумышленников.