Обманутые по "схеме Долиной" россияне ополчились против певицы
Они заявляют, что обращение артистки было неискренним
06 декабря 2025, 19:05, ИА Амител
Люди, ставшие жертвами обмана в сфере недвижимости, адресовали свое послание народной артистке Ларисе Долиной, после того как она заявила о желании компенсировать стоимость квартиры Полине Лурье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В создании видеообращения приняли участие пятнадцать семей. По словам обманутых покупателей, потерявших свои жилища, певица стремится "создать себе положительный имидж в глазах общественности". Ими подчеркивается, что все мошенники использовали идентичный метод: сначала проявляли "дружелюбие и располагали к себе", а после получения оплаты "кардинально меняли свое поведение".
Пострадавшие от действий аферистов убеждены, что если бы Долина "действовала добросовестно", то она бы не стала обращаться в судебные инстанции.
До этого Долина сообщила о своем намерении полностью возместить ущерб покупательнице ее квартиры Полине Лурье. В специальном выпуске программы "Пусть говорят" она рассказала о том, как сама стала жертвой злоумышленников.
19:28:13 06-12-2025
А вы от старой еврейки раскаяние ждали, за свои проделки ?
19:55:30 06-12-2025
Зря люди на неё ополчились!...
Её сейчас в эксперты по борьбе с мошенниками включат!!!
А ещё орденом наградят!...
22:22:52 06-12-2025
Гость (19:55:30 06-12-2025) Зря люди на неё ополчились!... Её сейчас в эксперты по б... Откроет риэлтерское агентство. От клиентов отбоя не будет.
11:47:01 07-12-2025
Гость (19:55:30 06-12-2025) Зря люди на неё ополчились!... Её сейчас в эксперты по б... как бы не было удивительно, но! ее сразу пригласили в какой- то совет или комитет по недвиге 🤦
22:17:39 06-12-2025
Законы,законы, законы.. а может и судьи.
06:30:35 07-12-2025
зачем это называть певицей?
07:59:26 07-12-2025
А я не обманутый по схеме долиной
Но тоже ополчился
Она мне сразу не понравилась
10:04:05 07-12-2025
Гость (07:59:26 07-12-2025) А я не обманутый по схеме долинойНо тоже ополчился О... Мы все покупатели, схема долиной работает (обман в рекламе, цене и скидкам, по составу той же колбасы, срокам оказания услуг и т.д.).
11:51:18 07-12-2025
у меня вопросы больше не к самой бабларисе, а к суду и законам, не защищающих добросовестного покупателя. а продавцы, получив деньги, могут делать с ними все, что угодно, не противоречащее закону: потерять, потратить, подарить итд.
именно по этому на нее ополчились, тк она оказалась ровнее перед законом, чем все остальные.
13:24:50 07-12-2025
Ситуация с Долиной - это наглядный пример того, как "работают" законы и на кого они работают. И кто есть судьи. Неужели даже сейчас не понятно???
09:43:27 08-12-2025
Гость (13:24:50 07-12-2025) Ситуация с Долиной - это наглядный пример того, как "работаю...
Некоторым нет У них одна мантра - у нас все замечательно и самый лучший в мире! Последствия прививок.
13:53:02 07-12-2025
Пусть не слезы льет по 1 каналу, а рассказывает кому звонила, кого просила помочь с решением - имена, должности вот на всю страну признаётся! А заодно по уголовному делу о спонсировании всук пусть отвечает! А так , очередной пиар на чужом горе , смеётся над всеми . А должна сидеть и сидеть как Ефремов!
14:56:34 07-12-2025
Гость (13:53:02 07-12-2025) Пусть не слезы льет по 1 каналу, а рассказывает кому звонила... от злости не лопни
14:54:10 07-12-2025
мир перевернулся с ног на голову: пострадавших осуждают, упавших затаптывают, ворюг оправдывают.
15:06:54 07-12-2025
Правильно писать "схема кудельман"...