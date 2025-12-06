Эксперты нашли тайное послание в обращении Долиной

Эксперты отметили, что артистка активно готовилась, перед тем как объясниться

06 декабря 2025, 18:05, ИА Амител

Выступление Ларисы Долиной / кадр из эфира Первого канала

Публичное заявление Ларисы Долиной относительно нашумевшего инцидента с продажей ее жилья спровоцировало новый виток дискуссий. Комментарии ведущих аналитиков, собранные aif.ru, пытаются определить, кто является пострадавшей стороной и какие перспективы ожидают всех вовлеченных в эту сложную ситуацию.

Психиатр Василий Шуров первым отметил неестественную сдержанность в поведении певицы. По его мнению, это, скорее, результат предварительных консультаций с юристами, чем искреннее выражение эмоций.

«Очевидно, что позиция согласована с адвокатом, а речь неоднократно подготовлена. Человек бесстрастно рассказывает о произошедшем и о своих переживаниях за детей», – подчеркивает эксперт.

Эта "подготовленность" стала первым признаком, вызвавшим подозрения, которые впоследствии разделили и другие специалисты. Шуров также подчеркнул, что репутационные потери для Долиной в данной ситуации превышают стоимость недвижимости.

«Сейчас ее потери значительно больше, чем стоимость квартиры, поэтому она акцентирует внимание на переживаниях за детей», – считает психиатр.

Таким образом, основной мотив обращения – попытка остановить растущие финансовые и репутационные издержки.

Специалист по психологической безопасности Руслан Панкратов охарактеризовал выступление Долиной как типичный пример "оправдательного нарратива".

«Интервью представляет интерес, прежде всего, как пример тщательно разработанного и заранее подготовленного самооправдания, а не как спонтанное проявление эмоций человека, переживающего трудности», – отметил Панкратов.

Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на выявлении лжи, сосредоточил внимание на невербальных сигналах в момент обращения артистки. Он отметил, что в эпизоде, когда она говорит о молчании и физической неспособности говорить, наблюдается усиленный контроль речи, что характерно для воспроизведения заранее заготовленной истории.

«В момент, когда Долина утверждает, что молчала и физически не могла говорить, она демонстрирует чрезмерный контроль над своей речью. Создается впечатление, что она произносит заученные фразы… И здесь, на мой взгляд, кроется обман, а именно умышленное умолчание», – объясняет Анищенко.

Согласно его версии, это способ избежать прямой лжи, подменяя истинную причину молчания (страх, ожидание, непонимание последствий) на метафорическое и неоспоримое объяснение.