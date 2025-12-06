Эксперты нашли тайное послание в обращении Долиной
Эксперты отметили, что артистка активно готовилась, перед тем как объясниться
Публичное заявление Ларисы Долиной относительно нашумевшего инцидента с продажей ее жилья спровоцировало новый виток дискуссий. Комментарии ведущих аналитиков, собранные aif.ru, пытаются определить, кто является пострадавшей стороной и какие перспективы ожидают всех вовлеченных в эту сложную ситуацию.
Психиатр Василий Шуров первым отметил неестественную сдержанность в поведении певицы. По его мнению, это, скорее, результат предварительных консультаций с юристами, чем искреннее выражение эмоций.
«Очевидно, что позиция согласована с адвокатом, а речь неоднократно подготовлена. Человек бесстрастно рассказывает о произошедшем и о своих переживаниях за детей», – подчеркивает эксперт.
Эта "подготовленность" стала первым признаком, вызвавшим подозрения, которые впоследствии разделили и другие специалисты. Шуров также подчеркнул, что репутационные потери для Долиной в данной ситуации превышают стоимость недвижимости.
«Сейчас ее потери значительно больше, чем стоимость квартиры, поэтому она акцентирует внимание на переживаниях за детей», – считает психиатр.
Таким образом, основной мотив обращения – попытка остановить растущие финансовые и репутационные издержки.
Специалист по психологической безопасности Руслан Панкратов охарактеризовал выступление Долиной как типичный пример "оправдательного нарратива".
«Интервью представляет интерес, прежде всего, как пример тщательно разработанного и заранее подготовленного самооправдания, а не как спонтанное проявление эмоций человека, переживающего трудности», – отметил Панкратов.
Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на выявлении лжи, сосредоточил внимание на невербальных сигналах в момент обращения артистки. Он отметил, что в эпизоде, когда она говорит о молчании и физической неспособности говорить, наблюдается усиленный контроль речи, что характерно для воспроизведения заранее заготовленной истории.
«В момент, когда Долина утверждает, что молчала и физически не могла говорить, она демонстрирует чрезмерный контроль над своей речью. Создается впечатление, что она произносит заученные фразы… И здесь, на мой взгляд, кроется обман, а именно умышленное умолчание», – объясняет Анищенко.
Согласно его версии, это способ избежать прямой лжи, подменяя истинную причину молчания (страх, ожидание, непонимание последствий) на метафорическое и неоспоримое объяснение.
