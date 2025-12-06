У пары китайцев родилась "русская" голубоглазая девочка
Своей необычной внешностью ребенок обязан прадедушке
06 декабря 2025, 11:05, ИА Амител
У китайской четы появилась на свет дочка с необычной внешностью: со светлыми волосами и голубыми глазами, сообщает Yangtze Evening Post.
Мужчина поначалу заподозрил супругу в неверности и всерьез подумывал о расторжении брака, однако результаты генетической экспертизы неожиданно показали его отцовство.
Тогда родители решили изучить историю своей семьи и обнаружили информацию о русском предке по линии отца, прадедушке девочки. После него в роду рождались исключительно сыновья, и только сейчас, спустя поколения, проявились славянские гены.
Новорожденная с редкой внешностью быстро прославилась в Китае и получила множество предложений о сотрудничестве в рекламе.
11:36:48 06-12-2025
То есть он не знал своего родного деда!?
13:04:51 06-12-2025
Гость (11:36:48 06-12-2025) То есть он не знал своего родного деда!? ... Это не удивительно. Я 13 лет общаюсь с китайцем. Познакомился в трамвае в Барнауле. В 2014 и в 2015 с семьей ездили к нему в гости где путешествовали по северу Китая. В прошлом году ездили в Пекин куда он тоже специально прилетел и 16 дней был у нас гидом по Пекину и его окрестностям. Я как-то поинтересовался его предками. Он сказал ничего не знает. Он и про родителей ничего не знает хотя они его ростили до 15 лет. Потом погибли. Его жена тоже почти ничего не знает о родне. Родители живые. К ним ездят не часто. В прошлом году после встречи с нами поехала в гости к родителям. Не была у них 9 лет так как те живут в другой провинции. Мои китайские друзья люди не бедные. В России посетили городов в 10 раз больше чем я за свои 52 года. А Китай, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Германию так вообще все объездили. Но про родственников почти ничего не знают.
11:24:38 07-12-2025
Гость (13:04:51 06-12-2025) Это не удивительно. Я 13 лет общаюсь с китайцем. Познакомилс... Да они все в одной домовой книге, родственники то...
13:08:54 06-12-2025
Гость (11:36:48 06-12-2025) То есть он не знал своего родного деда!? ...
Поматросил и бросил, в первый раз что ли дети не знают своего биологического отца. По времени как раз подходит массовый выезд русских из Харбина или конфликт на Даманском.
21:35:29 06-12-2025
Гость (13:08:54 06-12-2025) Поматросил и бросил, в первый раз что ли дети не знают с... Кого там на Даманском можнл было матроситть? Китайского пехотинца? Так это не гарантия появления потомства...
22:56:12 06-12-2025
Гость (21:35:29 06-12-2025) Кого там на Даманском можнл было матроситть? Китайского пехо... Ну слышало тело про Даманский, а что там творилось не расслышало.
16:47:29 07-12-2025
Гость (21:35:29 06-12-2025) Кого там на Даманском можнл было матроситть? Китайского пехо...
Про китайцев, которые высаживались на острове для сельхозработ не слышал? Думаешь советский солдат китаянку не обидит?
11:58:46 06-12-2025
Слава России!!!
13:00:07 06-12-2025
Гость (11:58:46 06-12-2025) Слава России!!! ...
России слава!
13:59:27 06-12-2025
Завелась у русского прадедушки куня (герлфренд по модному)
18:18:48 06-12-2025
Да причём тут вообще дедушка? Маме меньше в России гулять надо!