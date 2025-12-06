У пары китайцев родилась "русская" голубоглазая девочка

Своей необычной внешностью ребенок обязан прадедушке

Китайская семья / Фото: социальные сети

У китайской четы появилась на свет дочка с необычной внешностью: со светлыми волосами и голубыми глазами, сообщает Yangtze Evening Post.

Мужчина поначалу заподозрил супругу в неверности и всерьез подумывал о расторжении брака, однако результаты генетической экспертизы неожиданно показали его отцовство.

Тогда родители решили изучить историю своей семьи и обнаружили информацию о русском предке по линии отца, прадедушке девочки. После него в роду рождались исключительно сыновья, и только сейчас, спустя поколения, проявились славянские гены.

Новорожденная с редкой внешностью быстро прославилась в Китае и получила множество предложений о сотрудничестве в рекламе.