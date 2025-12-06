Россиян призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год

Евгений Золоев, глава управляющей компании "СК10", подчеркнул, что запуск пиротехники вблизи многоквартирных домов представляет собой значительную угрозу для безопасности граждан и их имущества. В беседе с изданием "Лента.ру" эксперт призвал жителей России отказаться от новогодней забавы.

«Попадание искры на балкон или в распахнутое окно, даже находящееся на большой высоте, может спровоцировать возгорание или привести к ранениям. В связи с этим мы настоятельно советуем запускать фейерверки только в специально отведенных для этого городских зонах: на удалении от зданий, насаждений, горючих материалов и скопления людей, выдерживая безопасное расстояние не менее 30–50 метров», – сообщил Золоев.