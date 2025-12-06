Россиян призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год
Как рассказали эксперты, такая забава может привести к серьезным последствиям
06 декабря 2025, 18:35, ИА Амител
Евгений Золоев, глава управляющей компании "СК10", подчеркнул, что запуск пиротехники вблизи многоквартирных домов представляет собой значительную угрозу для безопасности граждан и их имущества. В беседе с изданием "Лента.ру" эксперт призвал жителей России отказаться от новогодней забавы.
«Попадание искры на балкон или в распахнутое окно, даже находящееся на большой высоте, может спровоцировать возгорание или привести к ранениям. В связи с этим мы настоятельно советуем запускать фейерверки только в специально отведенных для этого городских зонах: на удалении от зданий, насаждений, горючих материалов и скопления людей, выдерживая безопасное расстояние не менее 30–50 метров», – сообщил Золоев.
Эксперт отметил, что данную точку зрения разделяют и сотрудники противопожарной службы.
18:38:22 06-12-2025
как Новый год, так взрывы рядом с балконом, в прошлом году сгорела машина с фейерверками рядом с домом, красиво горела со взрывом
ну и зачем нам это надо?
20:32:54 06-12-2025
гость (18:38:22 06-12-2025) ...в прошлом году сгорела машина с фейерверками рядом с домом... А можно поподробнее, какая это была страна, какой год и какая Вселенная?
🤣
21:16:58 06-12-2025
гость (18:38:22 06-12-2025) как Новый год, так взрывы рядом с балконом, в прошлом году с...
Да потому что машина в гараже должна стоять! Нет гаража, нет машины!
07:08:47 07-12-2025
Гость (21:16:58 06-12-2025) Да потому что машина в гараже должна стоять! Нет гаража,... Ты о чем? На все пойдут, под любое прогнутся, лишь бы мафынку не отняли! Ехать! Мафынка же! Ехать!
17:28:24 07-12-2025
Гость (07:08:47 07-12-2025) Ты о чем? На все пойдут, под любое прогнутся, лишь бы мафынк...
Прям точное обисание барнаульских водятлов на дорогах!
19:49:45 06-12-2025
Их вообще надо запретить
15:43:45 07-12-2025
Гость (19:49:45 06-12-2025) Их вообще надо запретить...
Вы из РКН, наверное?
20:16:42 06-12-2025
Я уже закупил всяких разных!!! 😎🤪
22:26:13 06-12-2025
Это как же, запретить. А как папуасы веселиться будут?
05:10:24 07-12-2025
Фейерверк - это реально деньги на ветер) Вы видели ценники?
10:48:21 07-12-2025
Гость (05:10:24 07-12-2025) Фейерверк - это реально деньги на ветер) Вы видели ценники? ... А вы не считайте чужие деньги
17:29:34 07-12-2025
Гость (10:48:21 07-12-2025) А вы не считайте чужие деньги...
Так у него своих нет, хоть чужие посчитать!
15:39:43 07-12-2025
Гость (05:10:24 07-12-2025) Фейерверк - это реально деньги на ветер) Вы видели ценники? ...
А еда - это деньги на унитаз. Я уже не говорю о тратах на книги, кино, театр и тому подобное.
Вот не поверите, но люди порой готовы тратить СВОИ деньги на то, что просто приносит удовольствие
09:21:11 08-12-2025
давно пора запретить фейерверки и петарды
запретили во многих регионах
наш край всегда в хвосте тянется
09:58:35 08-12-2025
гость (09:21:11 08-12-2025) давно пора запретить фейерверки и петардызапретили во мн... Конкретно регионы, пожалуйста.