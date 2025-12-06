НОВОСТИПроисшествия

Россиян призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год

Как рассказали эксперты, такая забава может привести к серьезным последствиям

06 декабря 2025, 18:35, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Евгений Золоев, глава управляющей компании "СК10", подчеркнул, что запуск пиротехники вблизи многоквартирных домов представляет собой значительную угрозу для безопасности граждан и их имущества. В беседе с изданием "Лента.ру" эксперт призвал жителей России отказаться от новогодней забавы.

«Попадание искры на балкон или в распахнутое окно, даже находящееся на большой высоте, может спровоцировать возгорание или привести к ранениям. В связи с этим мы настоятельно советуем запускать фейерверки только в специально отведенных для этого городских зонах: на удалении от зданий, насаждений, горючих материалов и скопления людей, выдерживая безопасное расстояние не менее 30–50 метров», – сообщил Золоев.

Эксперт отметил, что данную точку зрения разделяют и сотрудники противопожарной службы.

Салют / Фото: amic.ru

Екатеринбург четвертый год подряд отказывается от новогоднего салюта

Решение связано с тем, что многие горожане самостоятельно запускают пиротехнику в новогоднюю ночь
Комментарии 15

Avatar Picture
гость

18:38:22 06-12-2025

как Новый год, так взрывы рядом с балконом, в прошлом году сгорела машина с фейерверками рядом с домом, красиво горела со взрывом
ну и зачем нам это надо?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:32:54 06-12-2025

гость (18:38:22 06-12-2025) ...в прошлом году сгорела машина с фейерверками рядом с домом... А можно поподробнее, какая это была страна, какой год и какая Вселенная?
🤣

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:58 06-12-2025

гость (18:38:22 06-12-2025) как Новый год, так взрывы рядом с балконом, в прошлом году с...
Да потому что машина в гараже должна стоять! Нет гаража, нет машины!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:08:47 07-12-2025

Гость (21:16:58 06-12-2025) Да потому что машина в гараже должна стоять! Нет гаража,... Ты о чем? На все пойдут, под любое прогнутся, лишь бы мафынку не отняли! Ехать! Мафынка же! Ехать!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:24 07-12-2025

Гость (07:08:47 07-12-2025) Ты о чем? На все пойдут, под любое прогнутся, лишь бы мафынк...
Прям точное обисание барнаульских водятлов на дорогах!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:45 06-12-2025

Их вообще надо запретить

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:45 07-12-2025

Гость (19:49:45 06-12-2025) Их вообще надо запретить...
Вы из РКН, наверное?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

20:16:42 06-12-2025

Я уже закупил всяких разных!!! 😎🤪

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

22:26:13 06-12-2025

Это как же, запретить. А как папуасы веселиться будут?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:10:24 07-12-2025

Фейерверк - это реально деньги на ветер) Вы видели ценники?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:21 07-12-2025

Гость (05:10:24 07-12-2025) Фейерверк - это реально деньги на ветер) Вы видели ценники? ... А вы не считайте чужие деньги

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:34 07-12-2025

Гость (10:48:21 07-12-2025) А вы не считайте чужие деньги...
Так у него своих нет, хоть чужие посчитать!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:43 07-12-2025

Гость (05:10:24 07-12-2025) Фейерверк - это реально деньги на ветер) Вы видели ценники? ...
А еда - это деньги на унитаз. Я уже не говорю о тратах на книги, кино, театр и тому подобное.
Вот не поверите, но люди порой готовы тратить СВОИ деньги на то, что просто приносит удовольствие

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:21:11 08-12-2025

давно пора запретить фейерверки и петарды
запретили во многих регионах
наш край всегда в хвосте тянется

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:35 08-12-2025

гость (09:21:11 08-12-2025) давно пора запретить фейерверки и петардызапретили во мн... Конкретно регионы, пожалуйста.

  -3 Нравится
Ответить
