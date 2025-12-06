Работница барнаульского ломбарда выяснила, что в туалете ее снимала скрытая камера

Девушка уволилась и теперь ходит к психологу

06 декабря 2025, 16:23, ИА Амител

Камера в туалете / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В одном из барнаульских ломбардов сотрудница обнаружила замаскированную камеру в уборной. По словам 20-летней Ирины (имя изменено), девушка теперь обращается за помощью к психологу, считая себя пострадавшей от скрытого наблюдения.

Ирина поделилась с Shot, что устроилась в ломбард в текущем году, и ее все устраивало до момента обнаружения камеры под умывальником в туалете. Она сфотографировала находку на свой мобильный телефон. В полицию девушка обращаться не стала, ограничившись требованием удалить все имеющиеся записи.

После случившегося девушка приняла решение уйти из ломбарда, где трудилась на протяжении нескольких месяцев. По информации, полученной от работников других ломбардов, установка скрытых камер в санитарных комнатах нередко практикуется руководством для предотвращения возможных хищений драгоценностей.