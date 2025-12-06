Ларису Долину обманул "Человек-паук"

Как оказалось, в подтверждение своих слов аферисты присылали артистке снимки официальных документов, на одном из них было фото голливудского актера

06 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

Поддельный паспорт / Фото: соцсети

Известную российскую певицу и народную артистку Ларису Долину обвели вокруг пальца, используя образ "Человека-паука", сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, аферист предоставил певице фото своего удостоверения личности, однако на изображении был мужчина, напоминающий Тома Холланда, актера, известного по роли Человека-паука в киновселенной Marvel.

Злоумышленник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, в своей афере использовал поддельный паспорт. Долина поверила в подлинность документа, но впоследствии выяснилось, что он фальшивый.

5 декабря Лариса Долина впервые после шумихи вокруг продажи ее квартиры дала развернутое интервью. В нем она рассказала о судебных разбирательствах с покупательницей Полиной Лурье, раскрыла детали мошеннической схемы, в которую оказалась вовлечена, и обратилась к гражданам России.