Ларису Долину обманул "Человек-паук"
Как оказалось, в подтверждение своих слов аферисты присылали артистке снимки официальных документов, на одном из них было фото голливудского актера
06 декабря 2025, 12:05, ИА Амител
Известную российскую певицу и народную артистку Ларису Долину обвели вокруг пальца, используя образ "Человека-паука", сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, аферист предоставил певице фото своего удостоверения личности, однако на изображении был мужчина, напоминающий Тома Холланда, актера, известного по роли Человека-паука в киновселенной Marvel.
Злоумышленник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, в своей афере использовал поддельный паспорт. Долина поверила в подлинность документа, но впоследствии выяснилось, что он фальшивый.
5 декабря Лариса Долина впервые после шумихи вокруг продажи ее квартиры дала развернутое интервью. В нем она рассказала о судебных разбирательствах с покупательницей Полиной Лурье, раскрыла детали мошеннической схемы, в которую оказалась вовлечена, и обратилась к гражданам России.
12:59:20 06-12-2025
Чем больше сила, тем больше ответственность 🤣
13:35:25 06-12-2025
Вообще-то вопрос не к Долиной, а к судебной системе и властям. Любой кого обманули захочет вернуть своё. Только не всем это позволено.
13:51:11 06-12-2025
Пусть деньги вернёт покупателю, тогда поверят , что она не мошенница. А сейчас пусть интервью хоть какого размера дает, всё-равно она хапуга.
14:00:54 06-12-2025
Чем дурнее дурак, тем говорливее:)
14:36:11 06-12-2025
Покупательница квартиры Долиной должна почему-то взыскивать с мошенников, с которыми Долина провернула схемку. Так есть люди, которые точно были не в себе, им головы заморочили, и им банки каким-то образом дали огромные кредиты, хотя у этих людей доходы практически никакие, обманутые отдали кредиты мошенникам. По "закону Долиной" теперь банки должны взыскивать с мошенников. Хотя понятно, что в таких случаях банк+мошенники это крепкая связка. Так что суд обязан простить обманутых людей. Пусть их всех судит судья, который в деле Долиной харкнул на закон. И банки не будут мошенничать, выдавая пенсионерам миллионные кредиты.
15:59:58 06-12-2025
Ангелина в работе компании "Музкульт". Проект позиционировал как академию, связанную с музыкой с Ларисой Долиной, — там должна была быть школа для молодых артистов. Под это дело выделили 100 миллионов бюджетных денег, эту заявку "Музкульта" на госгрант в 76,6 миллионов рублей отклонили.
Также в сентябре прикрыли благотворительный фонд «Помощь без границ», где 42-летняя Ангелина значилась учредителем, — ФНС вычеркнула организацию из реестра за тишину в отчётности и нулевой активности. В фонде женщина числилась недолго, с января по март 2021 года.