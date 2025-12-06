Россиянам рассказали, чем могут быть опасны новогодние открытки в интернете

Часто под открытками маскируются вирусы и опасное ПО

06 декабря 2025, 20:05, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Злоумышленники рассылают гражданам РФ поддельные "новогодние поздравления", которые в действительности представляют собой опасные файлы, способные содержать вредоносное ПО для хищения информации, сообщил РИА Новости участник комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Депутат пояснил, что угроза подобных "поздравлений" заключается в том, что вредоносные коды скрываются под видом картинок, анимированных роликов или видеофайлов.