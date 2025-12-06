Россиянам рассказали, чем могут быть опасны новогодние открытки в интернете
Часто под открытками маскируются вирусы и опасное ПО
06 декабря 2025, 20:05, ИА Амител
Злоумышленники рассылают гражданам РФ поддельные "новогодние поздравления", которые в действительности представляют собой опасные файлы, способные содержать вредоносное ПО для хищения информации, сообщил РИА Новости участник комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Депутат пояснил, что угроза подобных "поздравлений" заключается в том, что вредоносные коды скрываются под видом картинок, анимированных роликов или видеофайлов.
«Фактически они содержат программы для похищения личных данных, организации несанкционированного доступа к устройству или перехвата сообщений. После того как пользователь открывает файл, киберпреступники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или конфиденциальным сведениям, что увеличивает вероятность серьезных финансовых убытков», – подчеркнул депутат.
