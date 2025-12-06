В аварии на Чуйском тракте пострадали женщина и ребенок
В автобус врезался минивэн
06 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В Косихинском районе произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, в результате которого двум пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщает "Инцидент Барнаул".
На 238-м километре Чуйского тракта 40-летний водитель грузовика Freightliner, двигаясь из Бийска в направлении Барнаула, не соблюдал необходимую дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом Kia. Затем в уже поврежденный автобус врезался автомобиль Honda Stepwgn.
В результате этого происшествия 60-летняя пассажирка автобуса и 16-летний юноша, также находившийся в автобусе, самостоятельно обратились к медикам.
