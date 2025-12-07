Началось образование ледяной корки. Телецкое озеро на Алтае взялось льдом

Последний раз сплошной ледостав фиксировался в 2018 году

07 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

В северной акватории Телецкого озера в начале декабря начали появляться первые ледяные участки. Об этом сообщили в правительстве Республики Алтай.

Пресс-служба кабмина опубликовала видеокадры, на которых видно, как поверхность Золотого озера Алтая постепенно покрывается льдом. Власти уточнили, что процесс пока затронул только северную часть водоема.

Как отмечает телеграм-канал "Алтай 04", полное промерзание Телецкого озера – явление редкое: последний раз сплошной ледостав фиксировался в 2018 году. При этом в разные зимние месяцы отдельные зоны озера могут то покрываться льдом, то освобождаться от него.

