Россиянка не смогла попасть в метро из-за слишком накачанных губ

Лицо было не распознано биометрическим сканером

06 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Девушка пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Девушка пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Нижнем Новгороде произошел необычный случай: женщина не смогла воспользоваться системой биометрической оплаты в метро из-за изменений во внешности, вызванных филлерами в губах. Информацию об этом передает Telegram-канал ura.ru.

По словам девушки, чрезмерное увлечение увеличением губ привело к неожиданным последствиям. После инцидента в метро она попыталась использовать биометрическую идентификацию в других торговых точках, но все попытки оказались безуспешными.

Пластический хирург Надежда Рождественская в беседе с журналистами подтвердила, что радикальные изменения внешности могут нарушить распознавание биометрических данных. Она отметила, что после пластических операций можно обратиться в банк с документами, подтверждающими процедуру, для корректировки данных. Однако после уменьшения объема губ потребуется повторное обновление биометрического шаблона.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:13:49 06-12-2025

Во как. Чтобы биометрия тебя не признавала надо всего-лишь накачать губы.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:42 07-12-2025

Гость (16:13:49 06-12-2025) Во как. Чтобы биометрия тебя не признавала надо всего-лишь н... Ну вброс же, очевидно

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:15 07-12-2025

Гость (00:01:42 07-12-2025) Ну вброс же, очевидно... сказка ложь- да в ней намек.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

00:46:52 07-12-2025

Или синяк под глазом тоже может изменить внешность до неузнаваемости так что и родная мама не узнает.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:18 07-12-2025

Александр (00:46:52 07-12-2025) Или синяк под глазом тоже может изменить внешность до неузна...
Нет, синяк никак не влияет на пропорции лица. А вот если глаз опухнет и заплывет, то скорее всего не распознает

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:47 08-12-2025

Система рассчитана на людей, а не на рыб :-)

  1 Нравится
Ответить
