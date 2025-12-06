Россиянка не смогла попасть в метро из-за слишком накачанных губ
Лицо было не распознано биометрическим сканером
06 декабря 2025, 16:05, ИА Амител
В Нижнем Новгороде произошел необычный случай: женщина не смогла воспользоваться системой биометрической оплаты в метро из-за изменений во внешности, вызванных филлерами в губах. Информацию об этом передает Telegram-канал ura.ru.
По словам девушки, чрезмерное увлечение увеличением губ привело к неожиданным последствиям. После инцидента в метро она попыталась использовать биометрическую идентификацию в других торговых точках, но все попытки оказались безуспешными.
Пластический хирург Надежда Рождественская в беседе с журналистами подтвердила, что радикальные изменения внешности могут нарушить распознавание биометрических данных. Она отметила, что после пластических операций можно обратиться в банк с документами, подтверждающими процедуру, для корректировки данных. Однако после уменьшения объема губ потребуется повторное обновление биометрического шаблона.
16:13:49 06-12-2025
Во как. Чтобы биометрия тебя не признавала надо всего-лишь накачать губы.
00:01:42 07-12-2025
Гость (16:13:49 06-12-2025) Во как. Чтобы биометрия тебя не признавала надо всего-лишь н... Ну вброс же, очевидно
16:53:15 07-12-2025
Гость (00:01:42 07-12-2025) Ну вброс же, очевидно... сказка ложь- да в ней намек.
00:46:52 07-12-2025
Или синяк под глазом тоже может изменить внешность до неузнаваемости так что и родная мама не узнает.
16:44:18 07-12-2025
Александр (00:46:52 07-12-2025) Или синяк под глазом тоже может изменить внешность до неузна...
Нет, синяк никак не влияет на пропорции лица. А вот если глаз опухнет и заплывет, то скорее всего не распознает
11:10:47 08-12-2025
Система рассчитана на людей, а не на рыб :-)