Россиянка не смогла попасть в метро из-за слишком накачанных губ

Лицо было не распознано биометрическим сканером

06 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Девушка пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Нижнем Новгороде произошел необычный случай: женщина не смогла воспользоваться системой биометрической оплаты в метро из-за изменений во внешности, вызванных филлерами в губах. Информацию об этом передает Telegram-канал ura.ru.

По словам девушки, чрезмерное увлечение увеличением губ привело к неожиданным последствиям. После инцидента в метро она попыталась использовать биометрическую идентификацию в других торговых точках, но все попытки оказались безуспешными.

Пластический хирург Надежда Рождественская в беседе с журналистами подтвердила, что радикальные изменения внешности могут нарушить распознавание биометрических данных. Она отметила, что после пластических операций можно обратиться в банк с документами, подтверждающими процедуру, для корректировки данных. Однако после уменьшения объема губ потребуется повторное обновление биометрического шаблона.