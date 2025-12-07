Воплотили мечту миллионов. Москвичи засудили соседей сверху за сильный топот
Громкие шаги и прочий грохот делали отдых невозможным
07 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
Молодая семья из Москвы сумела через суд добиться тишины от соседей сверху – тех самых, которые не давали им спать из-за постоянного ночного топота. Об этом сообщает Baza.
После рождения ребенка супруги переехали в новую квартиру в Хорошевском районе, но спокойная жизнь быстро закончилась: в помещении этажом выше поселились жильцы, которые регулярно шумели по ночам. По словам пары, громкие шаги и прочий грохот делали отдых невозможным. На просьбы вести себя тише соседи не реагировали. Более того, после одного из разговоров они сами вызвали полицию, и молодых родителей оштрафовали за мелкое хулиганство.
«Тогда семья решила решать проблему через суд. Перед подачей иска они заказали экспертизу, которая зафиксировала уровень шума около 100 дБ – при допустимых днем 55 дБ. Суд частично поддержал их требования: жильцам сверху предписали обустроить шумоизоляцию пола и компенсировать стоимость замеров – 25 тысяч рублей», – пишет издание.
Однако соседи не согласились с решением и подали апелляцию. Их позиция: претензии нужно адресовать застройщику, поскольку квартиры сдавались "под ключ", а качество стяжки – это зона его ответственности.
Ранее сообщалось, что звон чужого будильника может стать нарушением закона, если он слишком громкий, длительный и слышен сквозь стену – особенно ночью. Если будильник "орет" часами или хозяин бесконечно нажимает кнопку "переставить", мешая соседям спать, это уже подпадает под нарушение.
Новый прецедент!
По типу Долиной...
20:24:00 07-12-2025
Ну это Москва - а у нас ничего не добьешся соседская собака с 7 утра начинает выть и до вечера вот так а соседям хоть говори хоть не говори - ужас.
09:49:59 08-12-2025
Гость (20:24:00 07-12-2025) Ну это Москва - а у нас ничего не добьешся соседская собака... так добивайтесь, вы же явно даже не пробовали
13:14:17 08-12-2025
Гость (09:49:59 08-12-2025) так добивайтесь, вы же явно даже не пробовали... Ох, пробовали. Год. Пробовали. И сбор жалоб со всех соседей, вызов участкового, фиксация всего и вся, потом все данные в администрацию районную отдали, они там на какой-то комиссии принимаю меры по таким нарушениям , в ответ пришло-жалоба необоснованна. Словами сказали-мы за деток и собачек не наказываем...Пожелали искренне им такого соседа... Можно было в суд потом,но сил уже не было. Тут надо было сначала на администрацию, потом снова тяжба с соседом..в общем,пороху за год не осталось.
15:37:00 08-12-2025
Гость (13:14:17 08-12-2025) Ох, пробовали. Год. Пробовали. И сбор жалоб со всех соседей,... Так и есть, примерно такая же история. Закон о тишине не работает вообще
22:53:37 07-12-2025
Наконец-то, хоть кто-то смог найти управу
07:27:35 08-12-2025
Без решения апелляции новость недоделанная 🤨, и ничего они пока не воплотили
11:14:58 08-12-2025
Гость (07:27:35 08-12-2025) Без решения апелляции новость недоделанная 🤨, и ничего они ... Точно, потом возможна еще кассация и возможно еще верховный, песня долгая.
07:59:07 08-12-2025
100 дБ – это чуть громче пылесоса !
11:16:09 08-12-2025
А их то за что оштрафовали за мелкое хулиганство ? Лицо хотели начистить соседям сверху я так понимаю ? И правильно хотели
11:25:31 08-12-2025
Да , виноваты застройщики и продажные приёмщики. Но люди покупают, зная всё это. Значит, надо доделывать жильё как надо. Опять люди отвечают своим рублём за жадных хапуг. Но вот так.
15:42:44 08-12-2025
гость (11:25:31 08-12-2025) Да , виноваты застройщики и продажные приёмщики. Но люди по... Да просто нужно быть людьми, а не скотом. Под нами тоже живет бабушка и когда дочка была маленькой, я ей всегда объяснял, что нельзя скакать дома и играть мячом и т.п, греметь, т.к. внизу живут тоже люди, тем более старенькая бабушка, которой может стать плохо от шума. Дети когда им нормально все объяснить - все прекрасно понимают и делают. На улице они скакали, на ушах стояли, но дома - нельзя. Никогда жалоб от соседей не было, со всеми прекрасные отношения. Сейчас дочке 25 лет, своих уже так учит :-)
15:47:53 08-12-2025
застройщик поди обанкротился уже, или закрыл "прибыльный" бизнес?)))