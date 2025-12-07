Воплотили мечту миллионов. Москвичи засудили соседей сверху за сильный топот

Громкие шаги и прочий грохот делали отдых невозможным

07 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Молодая семья из Москвы сумела через суд добиться тишины от соседей сверху – тех самых, которые не давали им спать из-за постоянного ночного топота. Об этом сообщает Baza.

После рождения ребенка супруги переехали в новую квартиру в Хорошевском районе, но спокойная жизнь быстро закончилась: в помещении этажом выше поселились жильцы, которые регулярно шумели по ночам. По словам пары, громкие шаги и прочий грохот делали отдых невозможным. На просьбы вести себя тише соседи не реагировали. Более того, после одного из разговоров они сами вызвали полицию, и молодых родителей оштрафовали за мелкое хулиганство.

«Тогда семья решила решать проблему через суд. Перед подачей иска они заказали экспертизу, которая зафиксировала уровень шума около 100 дБ – при допустимых днем 55 дБ. Суд частично поддержал их требования: жильцам сверху предписали обустроить шумоизоляцию пола и компенсировать стоимость замеров – 25 тысяч рублей», – пишет издание.

Однако соседи не согласились с решением и подали апелляцию. Их позиция: претензии нужно адресовать застройщику, поскольку квартиры сдавались "под ключ", а качество стяжки – это зона его ответственности.

Ранее сообщалось, что звон чужого будильника может стать нарушением закона, если он слишком громкий, длительный и слышен сквозь стену – особенно ночью. Если будильник "орет" часами или хозяин бесконечно нажимает кнопку "переставить", мешая соседям спать, это уже подпадает под нарушение.