Цифровой прорыв. Как сотовая связь и интернет открывают новые горизонты для алтайских сел

В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края рассказали, как в малые населенные пункты приходит устойчивая мобильная связь и интернет

16 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края

С 2021 по 2024 год сотовая связь и высокоскоростной интернет появились в 167 малых селах Алтайского края. В 2025 году к ним присоединятся еще 34 населенных пункта. Это стало возможным благодаря реализации проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". О том, кто может стать участником программы и как цифровизация влияет на качество жизни людей в отдаленных уголках региона, amic.ru рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Как связь и интернет приходят в малые села на Алтае

Реализация программы "Устранение цифрового неравенства" стартовала в российских регионах в 2015 году. Изначально этот проект предусматривал установку в малых селах – с численностью от 100 до 500 человек – столбов с точкой доступа Wi-Fi с радиусом действия 100 метров. За шесть лет в Алтайском крае такие точки появились в 257 селах. Они позволяли вызывать экстренные службы, а также пользоваться доступом к сети Интернет без оплаты. Однако, как отметил Евгений Зрюмов, в повседневной жизни, особенно в условиях сибирской зимы, это создавало неудобства.

Регионы, включая Алтайский край, обращались в федеральное профильное ведомство с предложением внести изменения в Закон о связи и трансформировать программу. Их услышали, и с 2021 года в маленьких населенных пунктах начали устанавливать современные вышки сотовой связи, обеспечивающие устойчивую мобильную связь и доступ к высокоскоростному интернету (LTE/4G).

В каких именно селах появятся объекты связи, решают сами жители Алтайского края путем голосования. Оно проходит на портале "Госуслуги". Кроме того, можно отправить бумажное письмо в адрес Минцифры России. Как отмечает министр, жители некоторых населенных пунктов демонстрируют такую сплоченность и активность на этапе отбора претендентов, что им удается серьезно оторваться от конкурентов.

Так, в 2025 году за село Хамутино, где проживают порядка 300 человек, проголосовало почти 2,5 тысячи жителей Алтайского края. В итоге они возглавили "турнирную таблицу". Всего в нее вошли 34 населенных пункта согласно выделенной квоте. В каждом из них до конца декабря 2025-го установят вышки сотовой связи.

Кстати, начиная с этого года по всей России начали устанавливать базовые станции отечественного производства, которые успешно прошли тестирование. Это большой шаг к независимости от импортных технологий в области связи, подчеркнул министр.

Вышка сотовой связи в селе / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Как интернет и связь улучшают качество жизни в селах

Муниципалитеты предоставили земельные участки для размещения объектов связи. В некоторых уже установили железобетонные конструкции, возвели мачты и скоро приступят к монтажу телекоммуникационного оборудования.

Контроль за работами на всех этапах ведет Минцифры Алтайского края. Приемку объектов связи ведомство планирует начать в конце августа 2025 года, и она продлится до конца декабря. Совместно с оператором универсальных услуг в каждом населенном пункте перед запуском будут проведены контрольные замеры уровня сигнала и скорости интернета. После успешной приемки у людей появятся мобильная связь и доступ к Всемирной паутине.

"Жители смогут при необходимости оперативно вызвать экстренные службы, использовать образовательные и медицинские онлайн-сервисы, получать госуслуги в электронном виде и, конечно, поддерживать связь с родными через мессенджеры, читать электронные книги и скачивать фильмы, вести бизнес. Обеспечивая доступ к качественной связи и интернету, открываются новые возможности для развития региона", – объясняет Евгений Зрюмов.

Однако в своей работе министерство сталкивается и с противодействием. Одним из частых возражений при реализации проекта является опасение жителей по поводу радиофобии – страха перед радиоизлучением от сотовых вышек. Министр заверил, что все объекты связи вводятся в эксплуатацию строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Роскомнадзора.

"Такие бытовые устройства, как микроволновые печи, электроплиты, Wi-Fi-роутеры или даже обычные розетки, имеют уровни излучения, в некоторых случаях в разы больше чем от оборудования сотовых операторов", – подчеркивает Евгений Зрюмов.

А пока одни опасаются цифровизации, другие населенные пункты Алтайского края бьют все рекорды по активности в интернете. Так, жители поселка Урожайного Павловского района в 2024 году скачали 179 терабайт данных. Это почти 100 тысяч фильмов в высоком качестве, приводит понятную арифметику министр.

Кстати, в 2025 году условия проекта значительно расширились. Если раньше в программе могли участвовать только села с населением от 100 до 500 человек, теперь границу расширили до 1000 человек. Сейчас перед Алтайским краем стоит задача обеспечить качественной мобильной связью все населенные пункты, которые проходят по критериям. Их в регионе осталось порядка 200.