Цветаева, Сирин и Петрушка. Выставка кукол от алтайских мастеров открылась в Барнауле

В экспозиции представлены 65 авторских произведений

23 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Выставка авторских кукол в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева открылась выставка "Кукольный сундучок", на которой представлены коллекционные художественные куклы, дизайнерские и ватные игрушки. Экспозиция включает как известных персонажей из литературы и мультфильмов, так и героев знаменитых картин.

Сегодня в России более ста признанных мастеров, на Алтае тоже есть свои известные художники. На выставке можно увидеть работы Веры Велижаниной, которая вдохновляется орнитологической традицией своей семьи. Ее куклы, представляющие птиц в образах, вдохновленных одеждой прошлого века, привлекают внимание своей уникальностью. Вера признается, что ее увлечение куклами началось с рисования в пандемию, а затем она решила воплотить в жизни образ птиц, которые всегда были частью ее семьи, сообщает портал "Вечерний Барнаул".

Татьяна Калинина, чьи куклы давно стали символом музея редкой книги, также представила свои работы. Ее ангел с книгой стал часто встречающимся героем в музейных фотографиях. Работы Людмилы Корниковой, которая вела музейные курсы по созданию авторских кукол, также представлены на выставке. Людмила поделилась, что именно на ее уроках Татьяна Калинина научилась делать кукол из глины.

Не менее интересны и куклы народного мастера Алтайского края Ольги Воробьевой, чьи работы знакомы посетителям музея. Ольга оформляет не только куклы, но и роскошные сундуки, украшенные росписью. Также на выставке представлены куклы Татьяны Мозжериной, которая известна своими коллекциями литературных персонажей, таких как Анна Ахматова, а ее работы хранятся в коллекциях не только в России, но и в Германии и США.

Особое внимание заслуживают куклы Инги Шамсутдиновой, несмотря на то, что она начала мастерить всего шесть лет назад. Ее работы, включая куклу Петрушки, поражают точностью исполнения и вниманием к деталям.

Кроме кукол, выставка включает книги, такие как "Александр и письма потерянной куклы" и "Приключения новогодних игрушек".

Выставка работает по адресу улица Профинтерна, 35, с 10 до 19 часов. Вход свободный.