"Аналог имеется". Эксперт оценил предложение передавать пенсионные баллы по наследству

Как заявил amic.ru экономист, идею частичного наследования страховых накоплений реализовать можно, хотя юридически это непросто

18 марта 2026, 12:24, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / amic.ru

Инициатива передачи по наследству части пенсионных накоплений является юридически непростой, но вполне оправданной процедурой, заявил amic.ru экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Александр Кудряшов.

Ранее о возможности передачи пенсионных баллов по наследству заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, направивший соответствующее письмо с предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Слуцкий заявил о необходимости единовременных компенсационных выплат прямым родственникам застрахованных россиян, не доживших до наступления пенсионного возраста. Такая выплата составит сумму средней социальной пенсии за последние три года и будет зависеть от продолжительности страхового стажа покойного и накопленных им баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Слуцкий напомнил, что страховые взносы в случае смерти гражданина до наступления пенсионного возраста попросту безвозвратно утрачиваются, а семьи покойного, и без того переживающие утрату, еще и несут серьезную нагрузку, связанную с погребением.Как отметил Александр Кудряшов, идея компенсации родственникам умершего застрахованного лица представляется социально обоснованной, но юридически сложной:

«Действующий закон о страховых пенсиях исходит из того, что индивидуальный пенсионный коэффициент относится к личному пенсионному праву застрахованного лица и формируется для назначения страховой пенсии при наступлении предусмотренных законом условий. Поэтому сам пенсионный коэффициент в наследственную массу не входит».

Собеседник указал, что российское право в настоящее время уже допускает передачу правопреемникам средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица:

«Следовательно, сама идея передать семье часть пенсионного накопления не противоречит логике отечественной пенсионной системы и уже имеет близкий правовой аналог».

С точки зрения содержания предложение выглядит оправданным, убежден Кудряшов:

«Человек в течение многих лет участвует в системе обязательного пенсионного страхования, за него уплачивают страховые взносы, формируется право на получение пенсии, однако в случае смерти до назначения пенсии это право прекращается вместе с его носителем. Для семьи, которая несет расходы, связанные с утратой кормильца и организацией похорон, действующий порядок выглядит недостаточным».

Поэтому обсуждение компенсационного механизма своевременно, полагает эксперт.

«При этом наиболее верным решением я считал бы не буквальное наследование пенсионных баллов, а специальную единовременную выплату, размер которой определяется страховым стажем и величиной накопленного индивидуального пенсионного коэффициента. Такой порядок лучше бы согласовывался с самой природой страховой пенсии, сохранял принципы действующего законодательства и одновременно давал семье умершего ясную и законодательно определенную форму поддержки», — подчеркнул преподаватель РАНХиГС.

