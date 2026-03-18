"Аналог имеется". Эксперт оценил предложение передавать пенсионные баллы по наследству
Как заявил amic.ru экономист, идею частичного наследования страховых накоплений реализовать можно, хотя юридически это непросто
18 марта 2026, 12:24, ИА Амител
Инициатива передачи по наследству части пенсионных накоплений является юридически непростой, но вполне оправданной процедурой, заявил amic.ru экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Александр Кудряшов.
Ранее о возможности передачи пенсионных баллов по наследству заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, направивший соответствующее письмо с предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Слуцкий заявил о необходимости единовременных компенсационных выплат прямым родственникам застрахованных россиян, не доживших до наступления пенсионного возраста. Такая выплата составит сумму средней социальной пенсии за последние три года и будет зависеть от продолжительности страхового стажа покойного и накопленных им баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Слуцкий напомнил, что страховые взносы в случае смерти гражданина до наступления пенсионного возраста попросту безвозвратно утрачиваются, а семьи покойного, и без того переживающие утрату, еще и несут серьезную нагрузку, связанную с погребением.Как отметил Александр Кудряшов, идея компенсации родственникам умершего застрахованного лица представляется социально обоснованной, но юридически сложной:
«Действующий закон о страховых пенсиях исходит из того, что индивидуальный пенсионный коэффициент относится к личному пенсионному праву застрахованного лица и формируется для назначения страховой пенсии при наступлении предусмотренных законом условий. Поэтому сам пенсионный коэффициент в наследственную массу не входит».
Собеседник указал, что российское право в настоящее время уже допускает передачу правопреемникам средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица:
«Следовательно, сама идея передать семье часть пенсионного накопления не противоречит логике отечественной пенсионной системы и уже имеет близкий правовой аналог».
С точки зрения содержания предложение выглядит оправданным, убежден Кудряшов:
«Человек в течение многих лет участвует в системе обязательного пенсионного страхования, за него уплачивают страховые взносы, формируется право на получение пенсии, однако в случае смерти до назначения пенсии это право прекращается вместе с его носителем. Для семьи, которая несет расходы, связанные с утратой кормильца и организацией похорон, действующий порядок выглядит недостаточным».
Поэтому обсуждение компенсационного механизма своевременно, полагает эксперт.
«При этом наиболее верным решением я считал бы не буквальное наследование пенсионных баллов, а специальную единовременную выплату, размер которой определяется страховым стажем и величиной накопленного индивидуального пенсионного коэффициента. Такой порядок лучше бы согласовывался с самой природой страховой пенсии, сохранял принципы действующего законодательства и одновременно давал семье умершего ясную и законодательно определенную форму поддержки», — подчеркнул преподаватель РАНХиГС.
Ранее эксперт по пенсионному праву Александр Михалев в беседе с amic.ru оценил идею стимулирования пожилых людей работать дольше. Он подчеркнул, что оставаться на рынке труда многим гражданам предпенсионного возраста здоровье не позволяет.
12:38:46 18-03-2026
На днях читал информационную записку о работе ПФ в Уганде. Да, согласен.
12:44:13 18-03-2026
Размечтались
13:00:31 18-03-2026
Предложить рассчитаться с пенсионерами по заработанным ими "н...баллам" никто не предлагает.
13:54:51 18-03-2026
ура! и можно заморозить баллы хоть на 1000 лет. чего не сделаешь ради потомков
18:52:05 18-03-2026
засуньте эти баллы себе в одно место...
20:21:15 18-03-2026
глядишь за три поколения-правнуку на пенсию насобираем.
00:35:50 19-03-2026
А кто будет кормить социальных пенсиков, которые всю жизнь по лагерям? Хотели бы справедливости - счет в банке под проценты и с него живи в старости. Умер - остатки детям. Не хватило - на шею к детям или иди работай до смертного одра...