В Барнауле молодая скрипачка и великолепный пианист проведут "Диалоги с джазом"

18 марта 2026, 12:07, ИА Амител

В Государственной филармонии Алтайского края в четверг, 26 марта, с программой "Диалоги с джазом" выступит новосибирский дуэт великолепного пианиста Дмитрия Карпова и молодой скрипачки Аниты Лахиной. Этот дуэт стал открытием музыкального сезона для концертных площадок Сибири.

В программе прозвучат музыкальные произведения в стиле импрессионизма и раннего американского "белого джаза".

«Дмитрий Карпов — пианист невероятно нежного и бережного отношения к звуку, великолепный импровизатор. Слушая его игру, словно погружаешься в теплое Средиземное море. Многие слушатели и музыканты обращают внимание на особенно теплый и глубокий звук Аниты Лахиной, мастерство исполнения и умение эмоционально обрисовывать музыкальные образы без штампов. В ее репертуаре числятся виртуозные произведения, популярные скрипичные концерты», — говорится в анонсе.

Дмитрий Карпов родился в Кемерове. В 1999 году окончил Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки, фортепианный факультет (класс профессора М.С. Лебензон).

Еще в годы обучения стал лауреатом двух конкурсов: Конкурса Сибири и Дальнего Востока (1990 г.) и Конкурса Новосибирской государственной консерватории (1995 г.).

С 1999 года солист Новосибирской филармонии. Будучи великолепным аккомпаниатором, активно участвует в различных музыкальных проектах. Как солист неоднократно выступал с ансамблями, симфоническими и камерными оркестрами, гастролировал в Германии и Китае.

Записал три компакт-диска. Автор целого ряда транскрипций. С 2001 года выступает в составе фортепианного дуэта с Геннадием Пыстиным.

Анита Лахина родилась во Владивостоке. Обучение на скрипке начала в четыре года, в классе заслуженного работника РФ Беспаловой Зинаиды Алексеевны. В 11 лет поступила в музыкальный лицей при Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки в класс заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Кузиной Марины Александровны. В 2017 году окончила бакалавриат и в 2024 году — магистратуру Новосибирской государственной консерватории (класс профессора Кузиной М.А.)

Лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов. Четырежды стипендиат президента РФ, трижды золотая медалистка Дельфийских игр России и СНГ, лауреат Международного конкурса в Нью-Йорке, лауреат Международного конкурса им. Бетховена, лауреат Международного конкурса им. М.Б. Либермана и Международного конкурса молодых исполнителей "Музыкальный Владивосток".

С 2018 по 2021 годы была ассистентом концертмейстера оркестра НОВАТа. Вела спектакли и играла соло. В 2019 году назначена концертмейстером сборного оркестра Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина, где была исполнена концертная версия оперы Р. Вагнера "Тангейзер".

Регулярно выступает с Новосибирским академическим симфоническим оркестром, дает сольные концерты на различных площадках Новосибирска и в Сибирском регионе. В мае 2025 года выступила в Малом зале Московской консерватории с оркестром "Академия русской музыки" под управлением Ивана Никифорчина.