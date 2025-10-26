НОВОСТИОбщество

День автомобилиста! Душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

В последнее воскресенье октября водители принимают теплые пожелания и слова благодарности

26 октября 2025, 10:21, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
День автомобилиста (полное название – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта) ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября. Amic.ru подготовил красивые поздравления для водителей в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем автомобилиста – 2025 в стихах

***

Пусть дорога будет ровной
И прямою, как стрела,
Чтоб всегда к родному дому
В путешествиях вела!

С праздником тебя, водитель!
Лихо руль всегда крути.
Пусть везет авто по жизни
Без препятствий на пути!

***

Ровных дорог и хорошей погоды,
Пусть вам в пути непременно везет.
И стороною обходят невзгоды.
Ровно и четко моторчик поет.

Ясной погоды и личного счастья,
Пусть помогает удача в пути
И стороной обойдут все ненастья.
Все куда нужно и в срок довезти.

***

С днем автомобилиста всех, кто за рулем!
Светит пусть зеленый ночью вам и днем,
Пусть маршрут не будет ухабист и тернист,
Пусть дорога будет словно чистый лист.

Желаю здраво мыслить, не ехать напролом,
Не подрезать другого, не мчаться с ветерком,
Желаю тихо ехать и, чтобы дальше быть,
Правами и машиной, и жизнью дорожить!

Поздравления с Днем автомобилиста – 2025 в прозе

***

С Днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ждало счастье и улыбки близких.

***

Быть водителем – это призвание. Не каждый сможет нести на себе груз ответственности, иметь достаточно терпения и выдержки. Сегодня поздравляем от души с этим значимым праздником и желаем только одного, чтобы все ваши дороги вели вас назад домой!

***

Желаю послушного руля, надежных и крепких колес, ровных и благополучных дорог, а также приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит зеленый свет, над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!

Поздравления с Днем автомобилиста – 2025 в СМС

***

С праздником тебя, водитель,
Ты – машины предводитель!
Увлекайся своим делом,
И ступай по жизни смело!

Пусть оставят все напасти,
У удачи будь во власти!
Все преграды обойти,
И – счастливого пути!

***

С Днем автомобилиста! Желаю зеленого света, ровных дорог, успеха и удачи во всем. Пусть автомобиль всегда будет верным другом и помощником, который никогда не подведет!

***

Аккуратных встречных водителей на дороге, внимательных пешеходов, безаварийной езды и получать удовольствие за рулем, ровных дорог в пути и в жизни, успехов и удачи во всем!

Источник: pozdravok.com

Россия праздники Поздравления

