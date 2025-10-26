В последнее воскресенье октября водители принимают теплые пожелания и слова благодарности

26 октября 2025, 10:21, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

День автомобилиста (полное название – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта) ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября. Amic.ru подготовил красивые поздравления для водителей в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем автомобилиста – 2025 в стихах

***

Пусть дорога будет ровной

И прямою, как стрела,

Чтоб всегда к родному дому

В путешествиях вела!

С праздником тебя, водитель!

Лихо руль всегда крути.

Пусть везет авто по жизни

Без препятствий на пути!

***

Ровных дорог и хорошей погоды,

Пусть вам в пути непременно везет.

И стороною обходят невзгоды.

Ровно и четко моторчик поет.

Ясной погоды и личного счастья,

Пусть помогает удача в пути

И стороной обойдут все ненастья.

Все куда нужно и в срок довезти.

***

С днем автомобилиста всех, кто за рулем!

Светит пусть зеленый ночью вам и днем,

Пусть маршрут не будет ухабист и тернист,

Пусть дорога будет словно чистый лист.

Желаю здраво мыслить, не ехать напролом,

Не подрезать другого, не мчаться с ветерком,

Желаю тихо ехать и, чтобы дальше быть,

Правами и машиной, и жизнью дорожить!

Поздравления с Днем автомобилиста – 2025 в прозе

***

С Днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ждало счастье и улыбки близких.

***

Быть водителем – это призвание. Не каждый сможет нести на себе груз ответственности, иметь достаточно терпения и выдержки. Сегодня поздравляем от души с этим значимым праздником и желаем только одного, чтобы все ваши дороги вели вас назад домой!

***

Желаю послушного руля, надежных и крепких колес, ровных и благополучных дорог, а также приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит зеленый свет, над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!

Поздравления с Днем автомобилиста – 2025 в СМС

***

С праздником тебя, водитель,

Ты – машины предводитель!

Увлекайся своим делом,

И ступай по жизни смело!

Пусть оставят все напасти,

У удачи будь во власти!

Все преграды обойти,

И – счастливого пути!

***

С Днем автомобилиста! Желаю зеленого света, ровных дорог, успеха и удачи во всем. Пусть автомобиль всегда будет верным другом и помощником, который никогда не подведет!

***

Аккуратных встречных водителей на дороге, внимательных пешеходов, безаварийной езды и получать удовольствие за рулем, ровных дорог в пути и в жизни, успехов и удачи во всем!

Источник: pozdravok.com