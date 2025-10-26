День автомобилиста! Душевные поздравления в прозе, стихах и СМС
В последнее воскресенье октября водители принимают теплые пожелания и слова благодарности
26 октября 2025, 10:21, ИА Амител
День автомобилиста (полное название – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта) ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября. Amic.ru подготовил красивые поздравления для водителей в стихах, прозе и СМС.
***
Пусть дорога будет ровной
И прямою, как стрела,
Чтоб всегда к родному дому
В путешествиях вела!
С праздником тебя, водитель!
Лихо руль всегда крути.
Пусть везет авто по жизни
Без препятствий на пути!
***
Ровных дорог и хорошей погоды,
Пусть вам в пути непременно везет.
И стороною обходят невзгоды.
Ровно и четко моторчик поет.
Ясной погоды и личного счастья,
Пусть помогает удача в пути
И стороной обойдут все ненастья.
Все куда нужно и в срок довезти.
***
С днем автомобилиста всех, кто за рулем!
Светит пусть зеленый ночью вам и днем,
Пусть маршрут не будет ухабист и тернист,
Пусть дорога будет словно чистый лист.
Желаю здраво мыслить, не ехать напролом,
Не подрезать другого, не мчаться с ветерком,
Желаю тихо ехать и, чтобы дальше быть,
Правами и машиной, и жизнью дорожить!
***
С Днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ждало счастье и улыбки близких.
***
Быть водителем – это призвание. Не каждый сможет нести на себе груз ответственности, иметь достаточно терпения и выдержки. Сегодня поздравляем от души с этим значимым праздником и желаем только одного, чтобы все ваши дороги вели вас назад домой!
***
Желаю послушного руля, надежных и крепких колес, ровных и благополучных дорог, а также приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит зеленый свет, над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!
***
С праздником тебя, водитель,
Ты – машины предводитель!
Увлекайся своим делом,
И ступай по жизни смело!
Пусть оставят все напасти,
У удачи будь во власти!
Все преграды обойти,
И – счастливого пути!
***
С Днем автомобилиста! Желаю зеленого света, ровных дорог, успеха и удачи во всем. Пусть автомобиль всегда будет верным другом и помощником, который никогда не подведет!
***
Аккуратных встречных водителей на дороге, внимательных пешеходов, безаварийной езды и получать удовольствие за рулем, ровных дорог в пути и в жизни, успехов и удачи во всем!
Источник: pozdravok.com
10:33:03 26-10-2025
частенько давите меня на светофоре. не останавливаетесь на остановке. везете как дрова.
за все спасибо
12:50:59 26-10-2025
пешеход (10:33:03 26-10-2025) частенько давите меня на светофоре. не останавливаетесь на о... пить меньше надо!
13:51:40 26-10-2025
В Барнауле водилы вообще жесть! Особенно ОТ! Такое впечатление, что ездить так и не научились.