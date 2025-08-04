Многим знакам зодиака придется оказаться в центре споров и найти правильный выход

04 августа 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Начало недели будет очень непростым, предупреждают астрологи. Отношения между людьми в этот день могут быть напряженными, поэтому каждому придется искать свой способ, как исправить ситуацию.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1 Гороскоп на сегодня для знака Овен Планы могут сдвинуться, особенно если вы связаны с другими людьми. Спокойное отношение к переменам поможет быстрее адаптироваться. Совет дня: не тратьте энергию на контроль – лучше направьте ее в творчество.

2 Гороскоп на сегодня для знака Телец День располагает к наблюдательности. Не стоит вмешиваться в то, что вас не касается – информация сама к вам придет. Совет дня: сохраните внутреннюю тишину – в ней вы услышите главное.

3 Гороскоп на сегодня для знака Близнецы Ваш дар слова сегодня особенно ценен – можно уладить конфликт, вдохновить или просто поднять настроение окружающим. Совет дня: выбирайте слова осознанно – они могут запустить важные процессы.

4 Гороскоп на сегодня для знака Рак Домашние вопросы выйдут на первый план. Не обязательно все решать за один день, но начать движение в сторону комфорта стоит. Совет дня: не откладывайте маленькие заботы – из них складывается большое спокойствие.

5 Гороскоп на сегодня для знака Лев Ваш авторитет будет проверен – возможно, вам предложат взять на себя больше, чем обычно. Важно понять: вы готовы или просто не хотите отказать? Совет дня: помните, что "нет" – тоже ответ.

6 Гороскоп на сегодня для знака Дева Практичность и логика – ваши сильные стороны, но сегодня может понадобиться интуиция. Позвольте себе действовать не только по схеме. Совет дня: позвольте хаосу немного встряхнуть ваш порядок – он подскажет новое.

7 Гороскоп на сегодня для знака Весы Хороший день для диалога и поиска компромиссов. Люди будут склонны слушать, если говорить искренне, а не ради формы. Совет дня: сосредоточьтесь не на том, как вы выглядите, а на том, что чувствуете.

8 Гороскоп на сегодня для знака Скорпион Скрытое сегодня может стать явным – как в других, так и в себе. Не пугайтесь правды, даже если она неожиданная. Совет дня: не прячьтесь от себя – это источник силы, а не слабости.

9 Гороскоп на сегодня для знака Стрелец Идеи могут сыпаться как из рога изобилия – главное, успевать их фиксировать и отделять стоящие от проходных. Совет дня: не бойтесь "сырых" мыслей – в них прячется энергия роста.

10 Гороскоп на сегодня для знака Козерог Ситуации, требующие гибкости, будут появляться в привычных местах. Не пытайтесь следовать плану любой ценой. Совет дня: отпустите контроль – и день сам подскажет правильное направление.

11 Гороскоп на сегодня для знака Водолей Вас может потянуть на странные инициативы – и это неплохо. Главное – не забывать об ответственности перед теми, кого это может затронуть. Совет дня: позвольте себе выйти за рамки, но не забудьте вернуться с результатом.