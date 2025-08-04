НОВОСТИОбщество

День конфликтов. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 4 августа

Многим знакам зодиака придется оказаться в центре споров и найти правильный выход

04 августа 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Начало недели будет очень непростым, предупреждают астрологи. Отношения между людьми в этот день могут быть напряженными, поэтому каждому придется искать свой способ, как исправить ситуацию.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1

Гороскоп на сегодня для знака Овен

Планы могут сдвинуться, особенно если вы связаны с другими людьми. Спокойное отношение к переменам поможет быстрее адаптироваться.

Совет дня: не тратьте энергию на контроль – лучше направьте ее в творчество.

2

Гороскоп на сегодня для знака Телец

День располагает к наблюдательности. Не стоит вмешиваться в то, что вас не касается – информация сама к вам придет.

Совет дня: сохраните внутреннюю тишину – в ней вы услышите главное.

 
3

Гороскоп на сегодня для знака Близнецы

Ваш дар слова сегодня особенно ценен – можно уладить конфликт, вдохновить или просто поднять настроение окружающим.

Совет дня: выбирайте слова осознанно – они могут запустить важные процессы.

 
4

Гороскоп на сегодня для знака Рак

Домашние вопросы выйдут на первый план. Не обязательно все решать за один день, но начать движение в сторону комфорта стоит.

Совет дня: не откладывайте маленькие заботы – из них складывается большое спокойствие.

 
5

Гороскоп на сегодня для знака Лев

Ваш авторитет будет проверен – возможно, вам предложат взять на себя больше, чем обычно. Важно понять: вы готовы или просто не хотите отказать?

Совет дня: помните, что "нет" – тоже ответ.

6

Гороскоп на сегодня для знака Дева

Практичность и логика – ваши сильные стороны, но сегодня может понадобиться интуиция. Позвольте себе действовать не только по схеме.

Совет дня: позвольте хаосу немного встряхнуть ваш порядок – он подскажет новое.

 
7

Гороскоп на сегодня для знака Весы

Хороший день для диалога и поиска компромиссов. Люди будут склонны слушать, если говорить искренне, а не ради формы.

Совет дня: сосредоточьтесь не на том, как вы выглядите, а на том, что чувствуете.

8

Гороскоп на сегодня для знака Скорпион

Скрытое сегодня может стать явным – как в других, так и в себе. Не пугайтесь правды, даже если она неожиданная.

Совет дня: не прячьтесь от себя – это источник силы, а не слабости.

9

Гороскоп на сегодня для знака Стрелец

Идеи могут сыпаться как из рога изобилия – главное, успевать их фиксировать и отделять стоящие от проходных.

Совет дня: не бойтесь "сырых" мыслей – в них прячется энергия роста.

 
10

Гороскоп на сегодня для знака Козерог

Ситуации, требующие гибкости, будут появляться в привычных местах. Не пытайтесь следовать плану любой ценой.

Совет дня: отпустите контроль – и день сам подскажет правильное направление.

11

Гороскоп на сегодня для знака Водолей

Вас может потянуть на странные инициативы – и это неплохо. Главное – не забывать об ответственности перед теми, кого это может затронуть.

Совет дня: позвольте себе выйти за рамки, но не забудьте вернуться с результатом.

12

Гороскоп на сегодня для знака Рыбы

Ваше настроение сегодня как барометр – тонко ощущаете все, что происходит вокруг. Не перегружайте себя чужими эмоциями.

Совет дня: найдите якорь внутри себя – он поможет удержаться в любом шторме.

