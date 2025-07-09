День семьи, любви и верности в Алтайском крае: награды, традиции и поддержка для юбиляров

В Алтайском крае 7 июля 32 семьям вручили медали "За любовь и верность"

09 июля 2025, 15:05, ИА Амител

Медаль "За любовь и верность" / Фото: пресс-служба Министерства социальной защиты Алтайского края

8 июля в Алтайском крае, как и во всей стране, отметили один из самых светлых и добрых семейных праздников – День семьи, любви и верности. По этому случаю в региональном Министерстве социальной защиты состоялось торжественное мероприятие: медали "За любовь и верность" вручили 32 супружеским парам. Награды получили многодетные родители из 29 районов и городов края, которые прожили в браке более 25 лет и успешно воспитали своих детей.

Медали за любовь и верность

Всего в регионе с 2009 года медалью уже отметили около 500 супружеских пар. Эти люди не только нашли секрет семейного счастья, но и успели реализоваться в профессиональной деятельности, проявить себя в общественной жизни, а также достичь успехов в культуре и спорте. У каждой семьи уникальная история любви и свой рецепт семейного благополучия, который является прекрасным примером для детей и внуков, отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

"Мы с радостью и гордостью приветствуем вас – людей, награжденных медалью "За любовь и верность". Это не только награда, но и общественное признание. Мы благодарим вас за сохранение семей и воспитание детей. Важно не только любить друг друга, но и растить достойных детей. Приветствуем семьи, пришедшие с детьми – участниками специальной военной операции. В Год защитника Отечества это особенно важно. Мы верим, что в крепких семьях с традициями, верностью и патриотизмом – наше будущее!" – сказал Игорь Степаненко.

Одной из награжденных пар стали Петр и Любовь Локайчук, которые в этом году отпраздновали 47-летие супружеской жизни. Они воспитали троих сыновей и пять дочерей. Появление на свет каждого ребенка для них стало настоящим подарком. Однако, как отметил Петр Локайчук, родить детей – это одно, а воспитать их порядочными людьми и сплотить всю семью – совсем другое. С этой задачей они справились блестяще. А сейчас Петр и Любовь помогают своим детям воспитывать 35 внуков.

"Залог крепкого союза – это любовь и уважение. У нас очень дружная семья, и я ею очень горжусь. Одна дочь живет в Крыму, сын – в Германии, а все остальные – рядом. Каждую пятницу мы собираемся вместе у нас дома. Это самые счастливые моменты в нашей жизни", – поделилась Любовь. Семья Локайчук / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Среди награжденных также Антонина и Григорий Шапоревы из Третьяковского района, которые прожили в браке уже больше 50 лет. Они вырастили дочь и двоих сыновей. Один из сыновей стал военнослужащим и принял участие в специальной военной операции.

"Мы всегда учили детей уважать труд и любить Родину. Поэтому сын поступил так, как должен был. Материнское сердце подсказывало мне: все будет хорошо, и я не ошиблась. Сейчас у нас пять внуков и мы стараемся привить им самые важные ценности: любовь, уважение, благодарность, трудолюбие и интерес к жизни. Эти принципы – ключ к крепким семейным узам и счастью", – говорит Антонина Шапорева.

Единовременная выплата для юбиляров

Кроме почетной медали в 2025 году супруги Шапоревы получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. На эту меру поддержки могут рассчитывать семьи в Алтайском крае, которые отмечают золотой юбилей совместной жизни. Такую выплату в регионе ввел губернатор Виктор Томенко с 1 января 2025 года. В июле, ко Дню семьи, любви и верности, единовременную выплату получили более 22 тысяч супругов, отметивших юбилей совместной жизни ранее 2025 года. На эти цели из краевого бюджета направили больше 220 миллионов рублей. Такая инициатива стала настоящим подарком для семей, которые прожили вместе полвека и стали примером для многих.

Как получить единовременную выплату?

Право на единовременное денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей имеют супруги, которые отмечают 50-летний юбилей совместной жизни в 2025 году. При этом они должны быть гражданами РФ и проживать на территории Алтайского края.

У семей, которые отметили 50-летний юбилей брака до 31 декабря 2024 года включительно, заявления принимали с 1 января по 30 июня включительно. Им уже выплаты назначены, пояснили в Министерстве социальной защиты населения.

"Сейчас идет прием заявлений от пар, у которых золотая свадьба в 2025 году. Они могут обратиться за единовременным поощрением в течение месяца до наступления юбилейной даты и в течение года после наступления юбилейной даты. Главное условие – чтобы оба супруга на момент подачи заявления были живы. Заявление можно подать в управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ", – уточнили в ведомстве.