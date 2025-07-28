Депутат Госдумы заявил, что у россиян с 1 октября вырастет зарплата
Индексация на 7,6% затронет госслужащих, в том числе и военных
28 июля 2025, 08:40, ИА Амител
С 1 октября у госслужащих вырастет зарплата — на 7,6%. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции", — пояснил чиновник.
В частности, будет повышена заработная плата сотрудников ФПС, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, Росгвардии, таможни, фельдъегерской связи. Коснется повышение и военных: как и тех, кто проходит воинскую службу по контракту, так и "срочников". Реально повышенные выплаты начнут поступать с ноября.
Говырин напомнил, что постановление правительства не обязывает бизнес повышать зарплаты сотрудников, однако есть ст. 134 ТК РФ — по ней владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату, чтобы защитить работников от инфляции. Вместе с тем сроки и размер повышения работодатели определяют самостоятельно
08:54:27 28-07-2025
Остальные - не россияне?
09:23:52 28-07-2025
Хватит повышать зарплату госухе, так как не повышаются зарплаты в частном секторе!
09:28:19 28-07-2025
у госслужащих к окладу надбавки, бюджетникам бросят кость в виде 4,5%, а остальные - обойдутся, главное СМИ чтоб эту новость пиарили пораньше и подольше
09:34:12 28-07-2025
Государство допустило дикую инфляцию, доллар скакнул, цены на всё скакнули - а государственным чиновникам за это зарплату повышают? Наоборот, надо снижать им зарплаты с целью уменьшения расходом государства и стабилизации цен!!!
10:56:41 28-07-2025
Гость (09:34:12 28-07-2025) Государство допустило дикую инфляцию, доллар скакнул, цены н... доллар скаканул? ага... с сотки до 80 )))
09:43:27 28-07-2025
срочно с 01.08 поднимайте ценник!
09:48:06 28-07-2025
Надо было идти работать в бюджет, а не по образованию.
10:00:34 28-07-2025
Гость (09:48:06 28-07-2025) Надо было идти работать в бюджет, а не по образованию. ... идите лучше в пенсионеры - уж их деньгами прям завалили, каждый месяц добавляют как ни почитай.
09:53:26 28-07-2025
инфляция, а она действительно дикая - это прямое следствие того, что у населения на руках оказались деньги. которые они не заработали, при полном попустительстве антимонопольной службы, которая выполнят только декоративные функции.
а зачем цб уже второй год душит экономику дорогими креди тами - это должно быть больше интересно правоохранительным органам.
10:01:39 28-07-2025
Гость (09:53:26 28-07-2025) инфляция, а она действительно дикая - это прямое следствие т... как же теперь отобрать незаработанный деньги у населения?
10:18:55 28-07-2025
Гость (09:53:26 28-07-2025) инфляция, а она действительно дикая - это прямое следствие т... Почему вы считаете ,что население не заработало свои деньги?Есть ,наверно ,и такие ,но не в основной же массе своей?Другое дело ,что наша сегодняшняя экономика не обеспечивает полноценное наполнение товарами этой денежной массы.
10:51:03 28-07-2025
Афиноген (10:18:55 28-07-2025) Почему вы считаете ,что население не заработало свои деньги?... я все таки стою на том, что если бы ФАС работала, то таких скачков не было б нигде. ни в пищевке, ни в жкх.
с жильем и машинами - это прямое следствие того, то одни категорически отказываюсь считать деньги, а вторым от жадности флягу завернуло.
вспомните сколько стоили квартиры и машины несколько лет назад.
я в 2021 свою евродвушку в центре за 4100 тр брал. и это было дорого, в сравнении с 2020ым, и рынок рос. сейчас она торгуется за 7 млн.
за несколько лет она же лучше не стала. просто люди до бабок дорвались.
если раньше кредитовались на 2-2,5 млн. то теперь 4-5 единиц.
11:21:35 28-07-2025
Гость (10:51:03 28-07-2025) я все таки стою на том, что если бы ФАС работала, то таких с... Тут,конечно,вы правы в том ,что если бы работали все эти ФАСы и другие органы ,то картина могла быть другой.Но это если система независима ,свободная ,то ,да.А в нашем случае они в положении "чего изволите" и ждут указаний от верха,как поступать.Так что всё ,что сейчас сложилось -результат правления экономикой правящими авторитарными кругами.
11:43:43 28-07-2025
Афиноген (11:21:35 28-07-2025) Тут,конечно,вы правы в том ,что если бы работали все эти ФАС... согласен с Вами
09:53:41 28-07-2025
Держите карман шире, как говорится.
10:10:34 28-07-2025
Трудящимся снова ничего?
12:37:44 28-07-2025
Гость (10:10:34 28-07-2025) Трудящимся снова ничего?... Почему это ничего? А налоги и штрафы не считаются что ли.