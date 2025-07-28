Депутат Госдумы заявил, что у россиян с 1 октября вырастет зарплата

Индексация на 7,6% затронет госслужащих, в том числе и военных

28 июля 2025, 08:40, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 октября у госслужащих вырастет зарплата — на 7,6%. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции", — пояснил чиновник.

В частности, будет повышена заработная плата сотрудников ФПС, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, Росгвардии, таможни, фельдъегерской связи. Коснется повышение и военных: как и тех, кто проходит воинскую службу по контракту, так и "срочников". Реально повышенные выплаты начнут поступать с ноября.

Говырин напомнил, что постановление правительства не обязывает бизнес повышать зарплаты сотрудников, однако есть ст. 134 ТК РФ — по ней владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату, чтобы защитить работников от инфляции. Вместе с тем сроки и размер повышения работодатели определяют самостоятельно