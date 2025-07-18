НОВОСТИПолитика

Депутат призвал WhatsApp* готовиться к уходу с российского рынка

По словам Антона Горелкина, мессенджер с большой вероятностью столкнется с ограничениями

18 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: Dimitri Karastelev / unsplash.com
Мессенджеру WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом пишет RT.

По его словам, приложение "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента".

Сейчас WhatsApp* ежедневно используют 68% россиян, добавил парламентарий.

Накануне Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению дополнительных ограничений на использование ПО и коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных странах.

Конкретные приложения и сервисы при этом не упоминались.

*Продукт Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:26:35 18-07-2025

Ещё один "враг народа"

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

16:31:40 18-07-2025

От вацапа жители России получают ежедневно больше пользы, чем от всей госдумы за последние 5 лет

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:10 18-07-2025

как ему, интересно, надо "готовиться"?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:00 18-07-2025

Зачем ломать то что работает? Виндоуз, андроид надо запретить ибо разработаны в недружественных странах. Микроволновку тоже запретить. Из США.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:30 18-07-2025

На Боингах и Айробусах не летайте. Вражеские самолеты!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:16:24 19-07-2025

Магнитофоны Sony, Panasonic не слушайте! На BMW, Mercedes не ездите! Caterpillar-ом дороги не делайте! Да у нас добыча нефти и газа вся на импортном оборудовании ещё с советских времён.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:12:52 19-07-2025

Блин, они еще списки ПО разрабатывают, чтобы НАМ запретить.
Себе пусть запрещают. А я для себя сам решу - какое ПО мне нужно, а какое нет, какого ж фига они думают что я их собственность что ли? Что они хотят решать что МНЕ на МОЙ компьютер устанавливать? Они вообще к этому никакого отношения не имеют, что за бред, они совсем крышей там поехали?

  1 Нравится
Ответить
