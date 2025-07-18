Депутат призвал WhatsApp* готовиться к уходу с российского рынка

По словам Антона Горелкина, мессенджер с большой вероятностью столкнется с ограничениями

18 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: Dimitri Karastelev / unsplash.com

Мессенджеру WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом пишет RT.

По его словам, приложение "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента".

Сейчас WhatsApp* ежедневно используют 68% россиян, добавил парламентарий.

Накануне Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению дополнительных ограничений на использование ПО и коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных странах.

Конкретные приложения и сервисы при этом не упоминались.

*Продукт Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ