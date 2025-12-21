НОВОСТИОбщество

Водитель "Яндекс Маркета" устроил своеобразный дрифт на одной из улиц Барнаула

Подобное поведение для курьеров в этом районе — не редкость

21 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

В Барнауле в соцсетях обсуждают видео с участием автомобиля службы доставки "Яндекс Маркет", водитель которого устроил опасный занос на одной из городских улиц. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

На опубликованных кадрах видно, как машина резко поворачивает налево на перекрестке, после чего ее сильно заносит – автомобиль разворачивает в сторону встречного движения. Спустя несколько секунд водитель предпочел покинуть перекресток и уехал по другой улице.

Ролик активно комментируют жители города. По словам барнаульцев, подобное поведение для курьеров в этом районе – не редкость.

«У нас в конце улицы расположена "штаб-квартира" этих шумахеров. Вы просто не представляете, как они гоняют. Я всегда стараюсь отойти подальше, когда вижу это транспортное средство», – написала жительница Барнаула Алена в комментариях под видео.

Официальных комментариев от компании и информации о возможной проверке со стороны ГИБДД на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка, съехал в кювет. Инцидент произошел в Павловском районе на трассе регионального значения вблизи населенного пункта Арбузовка.

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

09:28:21 21-12-2025

Чел работает.
С трудовам энтузиазмом.
Кто не нравится - вместо валяться на диване лопату в зубы и чистить дороги!!! Лентяи всех бы уволил.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:33:09 21-12-2025

А Вы когда нибудь видели адекватного водителя на Газели?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ромашка

11:56:12 21-12-2025

Чела просто занесло и все. Газель задне приводная... во событие.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:21 21-12-2025

Это управляемый занос. Водитель в душе гонщик, его гармон направлен рвать весь мир в гонках Формулы 1 и в Камаз ралли.

  1 Нравится
Ответить
