Водитель "Яндекс Маркета" устроил своеобразный дрифт на одной из улиц Барнаула
Подобное поведение для курьеров в этом районе — не редкость
21 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле в соцсетях обсуждают видео с участием автомобиля службы доставки "Яндекс Маркет", водитель которого устроил опасный занос на одной из городских улиц. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".
На опубликованных кадрах видно, как машина резко поворачивает налево на перекрестке, после чего ее сильно заносит – автомобиль разворачивает в сторону встречного движения. Спустя несколько секунд водитель предпочел покинуть перекресток и уехал по другой улице.
Ролик активно комментируют жители города. По словам барнаульцев, подобное поведение для курьеров в этом районе – не редкость.
«У нас в конце улицы расположена "штаб-квартира" этих шумахеров. Вы просто не представляете, как они гоняют. Я всегда стараюсь отойти подальше, когда вижу это транспортное средство», – написала жительница Барнаула Алена в комментариях под видео.
Официальных комментариев от компании и информации о возможной проверке со стороны ГИБДД на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Барнаул – Арбузовка, съехал в кювет. Инцидент произошел в Павловском районе на трассе регионального значения вблизи населенного пункта Арбузовка.
09:28:21 21-12-2025
Чел работает.
С трудовам энтузиазмом.
Кто не нравится - вместо валяться на диване лопату в зубы и чистить дороги!!! Лентяи всех бы уволил.
10:33:09 21-12-2025
А Вы когда нибудь видели адекватного водителя на Газели?
11:56:12 21-12-2025
Чела просто занесло и все. Газель задне приводная... во событие.
13:57:21 21-12-2025
Это управляемый занос. Водитель в душе гонщик, его гармон направлен рвать весь мир в гонках Формулы 1 и в Камаз ралли.