Депутаты предложили включить спортивные фильмы в школьную программу
Дмитрий Свищев считает, что через кино о великих спортсменах можно воспитать в детях силу духа и умение не сдаваться
02 марта 2026, 13:34, ИА Амител
В российских школах могут появиться системные показы отечественных спортивных фильмов. С таким предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратился первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев, сообщает РИА Новости.
По мнению парламентария, лучшие киноленты о спортсменах стоит включить в образовательные программы, чтобы воспитывать в детях правильные ценности не через нотации, а через эмоции.
«Школьник, который посмотрит фильм о Елене Вяльбе, запомнит не количество ее медалей, а то, что девочка из непростых условий стала величайшей лыжницей. История Льва Яшина, мальчишки с окраины, ставшего легендой, учит: обстоятельства не определяют твою жизнь. Если ты упал, ты всегда можешь встать — вот главный урок», — подчеркнул Свищев.
В обращении предлагается не просто организовать разовые показы, а встроить кино в воспитательную систему: разработать методички для учителей, создать списки фильмов для разных возрастов и сопровождать просмотры обсуждениями. Это, по мнению депутата, позволит превратить кино в повод для разговора, а не в развлечение на уроке.
Свищев уверен, что спортивное кино интересно и мальчикам, и девочкам, и младшим школьникам, и старшеклассникам, а значит, может стать универсальным языком для разговора о человеческом достоинстве и силе духа.
13:56:19 02-03-2026
Да нужно ни кино крутить, а физкультурой детей занять
И не теорией, а практикой
14:07:09 02-03-2026
Гость (13:56:19 02-03-2026) Да нужно ни кино крутить, а физкультурой детей занятьИ н... Спортом детей занимать в специализированных секциях. у всех способности разные, кто-то хочет футбол, кто-то художественную гимнастику. В школе нужна хореография, вместо физ-ры необходимо учить танцам, что придаст осанку фигуре и пластику движениям. Народные, бальные современные -такие навыки в жизни пригодятся всем, придадут уверенности.
08:20:36 03-03-2026
Гость (13:56:19 02-03-2026) Да нужно ни кино крутить, а физкультурой детей занятьИ н... Согласен, кино нужно дома смотреть.
А вот полезность спорта без теории сомнительна. Физрук, от которого только "на старт, внимание, марш", очень недорабатывает
14:35:55 02-03-2026
Физкультура - это сила и здоровый дух.
15:28:12 02-03-2026
Гость (14:35:55 02-03-2026) Физкультура - это сила и здоровый дух.... В школе физкультура ни о чём, интерес к спорту не прививает, большинство детей не любят эти уроки, стараются всячески увиливать. Понятно, что физическая активность необходима ученикам, но полезнее были бы занятия танцами. И подвигаются, и фигура будет лучше.
15:40:22 02-03-2026
можно воспитать в детях силу духа и умение --- наивные
23:14:01 02-03-2026
Гость (15:40:22 02-03-2026) можно воспитать в детях силу духа и умение --- наивные... Особенно через кино)))