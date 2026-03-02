Депутаты предложили включить спортивные фильмы в школьную программу

Дмитрий Свищев считает, что через кино о великих спортсменах можно воспитать в детях силу духа и умение не сдаваться

02 марта 2026, 13:34, ИА Амител

В российских школах могут появиться системные показы отечественных спортивных фильмов. С таким предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратился первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, лучшие киноленты о спортсменах стоит включить в образовательные программы, чтобы воспитывать в детях правильные ценности не через нотации, а через эмоции.

«Школьник, который посмотрит фильм о Елене Вяльбе, запомнит не количество ее медалей, а то, что девочка из непростых условий стала величайшей лыжницей. История Льва Яшина, мальчишки с окраины, ставшего легендой, учит: обстоятельства не определяют твою жизнь. Если ты упал, ты всегда можешь встать — вот главный урок», — подчеркнул Свищев.

В обращении предлагается не просто организовать разовые показы, а встроить кино в воспитательную систему: разработать методички для учителей, создать списки фильмов для разных возрастов и сопровождать просмотры обсуждениями. Это, по мнению депутата, позволит превратить кино в повод для разговора, а не в развлечение на уроке.

Свищев уверен, что спортивное кино интересно и мальчикам, и девочкам, и младшим школьникам, и старшеклассникам, а значит, может стать универсальным языком для разговора о человеческом достоинстве и силе духа.