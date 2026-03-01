Детские шалости со спичками привели к 15 пожарам на Алтае

Стоит оставить ребенка без присмотра, и обычное любопытство может обернуться бедой

01 марта 2026, 09:03, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

За прошлый год в Республике Алтай зафиксировали 15 пожаров, вспыхнувших по вине детей. Причина во всех случаях одна и та же — игры с огнем, которые закончились совсем не по-детски. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели отмечают: стоит оставить ребенка без присмотра, и обычное любопытство может обернуться бедой. Спички, свечи, зажигалки или включенные электроприборы воспринимаются как игрушка, а о том, что огонь не прощает ошибок, дети чаще всего не задумываются.

«Ответственность здесь целиком лежит на взрослых. Ребенку важно не просто запрещать, а объяснять, что делать в случае пожара: как быстро покинуть квартиру, почему нельзя прятаться и куда звонить за помощью. Экстренные номера остаются неизменными — 101 и 112», — отметили в ведомстве.

Спасатели также напоминают родителям и опекунам о простых, но жизненно важных мерах: не оставлять детей одних, убирать спички и зажигалки подальше и следить за тем, чтобы опасные предметы не попадали в детские руки.