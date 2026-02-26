Короткое замыкание стало причиной эвакуации детей из детского сада в Камне-на-Оби

Очаг возгорания специалисты обнаружили в кратчайшие сроки

26 февраля 2026, 10:54, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Утром 26 февраля в детском саду города Камня-на-Оби произошел пожар, из-за которого воспитанников пришлось срочно выводить из здания. Детей и сотрудников эвакуировали силами персонала учреждения еще до прибытия спасателей.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о задымлении поступило на пульт пожарно-спасательной службы в утренние часы. Когда первый расчет прибыл на место, внутри здания уже наблюдалось плотное задымление. К этому моменту работников и детей перевели во второй корпус детского сада. Всего было выведено 42 человека.

«Очаг возгорания специалисты обнаружили в кратчайшие сроки. Пожар удалось ликвидировать оперативно, огонь распространился примерно на шесть квадратных метров. В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС и пять единиц техники, в том числе звенья газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой.