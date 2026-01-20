В Новосибирске девушка держит 11 попугаев в однокомнатной квартире
Уборку Ангелина проводит ежедневно, а воздух очищает бактерицидным рециркулятором
20 января 2026, 12:00, ИА Амител
В одной из квартир обычной новосибирской "хрущевки" живет целый тропический мир – стая из 11 волнистых попугаев. Чириканье здесь не стихает с утра до вечера: птицы перелетают с веток на шторы, со стола на стулья и играют в свои игры. Заботится о них 27-летняя Ангелина, которая уже не представляет жизни без крылатых питомцев.
Ангелина живет в однокомнатной квартире. Помимо попугаев, у нее обитают две собаки – Дедуля и Дуся. По профессии девушка 3D-скульптор: она моделирует фигурки для 3D-принтера и зарабатывает этим на жизнь. Животные, по ее словам, были рядом всегда – в родительском доме часто находили приют бездомные кошки и собаки, пишет "КП-Новосибирск".
«Когда я начала жить одна, груз ответственности сначала не позволял взять животных. Я думала, что нужно идеальное место и время. А потом поняла: а если я его никогда не найду? В итоге завела птиц – и это было одним из лучших решений в моей жизни», – рассказала Ангелина.
Первая пара волнистых попугайчиков появилась около трех лет назад. Затем к ним присоединилась Емочка, которая неожиданно оказалась самкой, потом – Тоша. Позже – Снежа и Виталя, а из зоомагазина Ангелина забрала Константина, Лолу и Аркадию – по ее словам, птицы там содержались в плохих условиях. Десятой стала Персея, но она тяжело болела и умерла. После этого в стаю приняли родителей Витали – Раду и Сергея.
«Я воспринимаю своих попугаев как диких австралийских птиц, как уголок природы, за которым можно наблюдать. Это что-то волшебное, поэтому я плачу им ответственностью за здоровье, содержание и комфорт. Люблю их как личностей – со мной птицы почти не коммуницируют. Думаю, они относятся ко мне как крокодилы к птичкам, которые им чистят зубы, – со взаимной выгодой», – говорит хозяйка.
День Ангелины начинается с прогулки с собаками, затем – кормление стаи. Помимо магазинного корма, попугаи получают зелень, ветки деревьев, пророщенные крупы, овощи и фрукты. Самым любимым блюдом оказалась свекла. Уборку в квартире девушка проводит ежедневно, а воздух очищает бактерицидным рециркулятором.
«С соседями мне повезло: им нравится чириканье. Летом, когда открываю балкон, они могут останавливаться на улице, слушать и смотреть на птиц. Семья тоже принимает мой выбор – иногда подшучивают, но у нас не принято осуждать решения друг друга», – рассказывает Ангелина.
Путешествовать она почти не любит и признается, что дом для нее – лучшее место.
«Мне везде скучно, где нет дома. Даже на отдых не хочу ездить – не хочу просыпаться без чириканья. Однажды уезжала на несколько дней и оставляла подругу присматривать за птицами, но уже через пару дней сильно скучала. Никто не помогает – я все делаю сама», – говорит девушка.
О жизни со стаей Ангелина рассказывает в телеграм-канале "Пусины пеки", где делится советами по содержанию птиц и идеей о том, что они – личности. В будущем она планирует сохранить стаю и, под контролем ветеринара, оставить несколько птенцов.
