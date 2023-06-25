Дико сложно. Кто такие трейлраннеры и зачем они бегают по горам

Этот вид спорта набирает все большую популярность в мире

25 июня 2023, 08:00, ИА Амител

Фото предоставлено Александром Важениным

Людей накрыло увлечение бегом. В едином ЗОЖ-порыве бегут дети, молодежь и старики. Бегут по утрам и вечерам. Бегут на тренажерах в зале, на стадионах, на трассах здоровья и по городским тротуарам.

Один из последних беговых трендов – это трейлраннинг, или просто трейл, то есть бег по естественному рельефу – дикому и непредсказуемому.

Врач-онколог, торакальный хирург Александр Важенин рассказал, в чем прелести и трудности этого спорта, кому он подходит и как подготовиться к первому старту. Сам он впервые побежал "по горам, по долам" пять лет назад и с тех пор не может остановиться.

Это вам не кросс

Трейлраннинг – это дисциплина легкой атлетики, бег по природному рельефу с набором и/или потерей высоты. Как правило, трейлы проходят в горной местности. В этом их главное отличие от более привычного всем кросса. Трасса трейлраннера – это немаркированные тропы, каменистые насыпи, ледяные ручьи и бурлящие горные реки, болотистые или вязкие участи грязи, бурелом и даже ледники.

"В июле пробежаться по снегу? Обычная история", – улыбается Александр Важенин.

Еще одна особенность трейла, которой не встретить в других дисциплинах легкой атлетики, – это существенный набор или потеря высоты на дистанции. Для наглядности Александр Важенин сравнивает классическую кроссовую Трассу здоровья в Барнауле и трейл-трассу горного хребта Тигиртыш на границе Хакасии и Кемеровской области:

"На 25 километрах трассы здоровья вашими препятствиями будут разве что сосновые шишки да торчащие кое-где из земли корни деревьев. При этом разница высот между стартом и финишем составляет всего 150 метров – вы ее даже не почувствуете. 22 из 26 километров трассы Тигиртыша – это камни, а подъем высоты от старта до финиша составляет 2600 метров – вы практически все время бежите в гору!" – сказал он.

При этом классический трейлраннинг больше подходит для любителей. Профессионалы же предпочитают скайраннинг – высотный бег, или скоростное восхождение. В отличие от трейла он является официальным видом спорта и находится под эгидой Федерации альпинизма.

Фото предоставлено Александром Важениным

Кожа отходила на сантиметр

Бег по естественному рельефу для удобного и безопасного передвижения требует особой экипировки. Главный элемент – кроссовки со специальным протектором.

"До пика санкционных ограничений средние трейл-кроссы стоили в районе 5-7 тысяч рублей, хорошие – около 10 тысяч. Сейчас цена хороших стартует от 20 тысяч рублей", – делится Александр Важенин.

Но это и стоит того. Свою самую запоминающуюся травму трейлраннер получил именно из-за неправильного подбора обуви:

"Не угадал с размером, и на крутом спуске нога в кроссах "гуляла". В итоге, пробежав всего километр, я получил мозоль во всю подошву – кожа на образовавшейся водной подушке отходила почти на сантиметр", – отметил он.

Раннеру, особенно начинающему, не обойтись и без палок для бега. Специальные, из суперлегкого карбона, стоят в районе 20 тысяч рублей. Но если без особых претензий – можно взять и простые лыжные. Обязательны и навигационные приборы – без них бег по дикой местности невозможен. Чаще всего это часы с GPS-навигатором – в них можно загрузить трек, который организаторы выкладывают в интернет накануне гонок.

Как правило, состав необходимой экипировки каждый трейлраннер определяет сам. С собой – лишь небольшой рюкзак (вода, медикаменты, высокоэнергетические снэки) общим весом 1-2 килограмма. Но бывают дистанции с обязательным списком вещей – их проверяют перед стартом.

"Например, для высотных забегов обязательна ветрозащитная куртка на мембране. В горах часто резко меняется погода, и, если, к примеру, ты промок при переходе реки, а температура упала даже до легкого минуса, немудрено замерзнуть. Именно это недавно произошло в Китае: 10 раннеров замерзли насмерть, причем среди них были и профессионалы", – рассказал Александр Важенин.

По словам нашего собеседника, полная добротная экипировка будет стоить в районе 100 тысяч рублей, хотя фанаты тратят на свое увлечение куда более серьезные суммы. С другой стороны, вовсе не обязательно покупать сразу весь "боекомплект", ведь и начинать вы будете с облегченных маршрутов.

Фото: Владимир Козьяков / Фото предоставлено Александром Важениным

Уйти в АУТ

Кстати, о начале: подготовиться и войти в трейлраннинг можно двумя способами – самостоятельно или организованно с помощью специальных спортивных клубов. Участие в забегах платное, стартовый взнос в основном зависит от протяженности маршрута.

"Но вообще это доступный спорт. Устроить себе увлекательные выходные вполне реально и в пределах 10-15 тысяч рублей – было бы желание", – уверен Александр Важенин.

В качестве примера он приводит ежегодный забег в Горном Алтае – АлтайУльтраТревел, или АУТ, как его называют постоянные участники. Стартовый взнос на дистанцию 40 километров стоит 5000 рублей, плюс дорога, проживание, питание. Для всего этого существуют вполне бюджетные варианты – скооперироваться с кем-то по транспорту, снимать не домик, а палатко-место за 100 рублей (с водой и дровами), взять продукты с собой и готовить еду самостоятельно.

"Если оплачивать слот участника за несколько месяцев до старта, то можно получить очень хорошую скидку", – делится лайфхаком наш собеседник.

Календарь трейл-гонок на весь год есть в свободном доступе в интернете. Там же можно найти и всю необходимую для забегов информацию.

Если теряетесь в самостоятельной подготовке и сборах, можно обратиться за помощью в клуб любителей бега, например, в Барнауле это "Елочка", "Пробег22" или "Восток-Трейл". Там расскажут, как правильно тренироваться, как подобрать оптимальную по деньгам и задачам экипировку и адекватный для вашей физической формы маршрут – чтобы получить удовольствие, а не травмироваться.

"Попробовать трейлы можно и в формате волонтерства. Дорога, проживание и питание для них – за счет организаторов. На маршруте они обычно делают разметку или работают на пунктах питания. Чтобы погрузиться в трейл-тусовку, этого вполне достаточно. Даже опытные раннеры время от времени, устраивают себе такую разгрузку – не все же время бегать, – делится Александр Важенин.

Фото предоставлено Александром Важениным

Трейлы – это маленькая жизнь

На вопрос: "Зачем все это нужно?" Александр Важенин с улыбкой отвечает:

"Каждый трейл – это путешествие и приключение одновременно. За 2-3 дня сборов можно увидеть столько всего – обычному туристу на это понадобится 2-3 недели! Порой даже просто добраться до маршрута – уже авантюра", – отметил он.

Но и во время самого забега приключений хоть отбавляй, на маршруте можно даже встретиться с дикими зверями. Так, Александр однажды, заплутав, наткнулся в кустах на спящего мараленка. Но бывают и куда более опасные ситуации:

"Знакомый рассказывал как во время ночного старта (а трейлы в отличие от кроссов могут начинаться в абсолютно любое время – это еще одна их "фишка") услышал рычание. Забрался на дерево и вскоре почувствовал, как кто-то скребет кору когтями, посветил – росомаха! И хотя этот зверь на человека нападает редко, все же является активным и опасным хищником. В общем, нервишки себе пощекотал", – рассказал Александр Важенин.

Именно поэтому в рюкзаке трейлраннера обязательно должны быть фонарик и свисток: отпугнуть зверей или привлечь внимание людей, если потерялся. В тот раз росомаха, ослепленная ярким светом, предпочла удалиться.

Фото предоставлено Александром Важениным

А еще адепты любят трейл за его пользу для здоровья. Тренируется опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, пищеварение, повышается общая выносливость, укрепляется иммунитет. Одновременно с этим расширяется кругозор, навыки логистики, ориентирования на местности и в жизни.