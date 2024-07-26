Расходы россиян на домашнее питание снизились до пятилетнего минимума

У менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом

26 июля 2024, 12:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Россияне по итогам прошлого года сократили траты на домашнее питание до 33,2% от общих трат семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

"Это является минимальным значением с 2019 года", – отмечает агентство.

Так, в 2023 году доля расходов на питание в структуре трат одного члена семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов отметил, что траты на питание – это существенная статья расходов в семьях.