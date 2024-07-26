НОВОСТИОбщество

Расходы россиян на домашнее питание снизились до пятилетнего минимума

У менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом

26 июля 2024, 12:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Россияне по итогам прошлого года сократили траты на домашнее питание до 33,2% от общих трат семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

"Это является минимальным значением с 2019 года", – отмечает агентство.

Так, в 2023 году доля расходов на питание в структуре трат одного члена семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов отметил, что траты на питание – это существенная статья расходов в семьях.

"У менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В связи с этим там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами", – указал Климанов.

Чеснок / Фото: pxhere.com/ru/photo/469

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 17

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RUSSKIY

12:33:13 26-07-2024

Прямо как по Ленину: низы не могут, верхи не хотят. Признак революционной ситуации.

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Гость

13:19:20 26-07-2024

RUSSKIY (12:33:13 26-07-2024) Прямо как по Ленину: низы не могут, верхи не хотят. Признак ... Сейчас "верхи" за экстремизм притянут.
p.s. Платошкин уже отсидел

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Гость

12:39:06 26-07-2024

Сейчас пришла из машазина- шок!!!Цены скачут на все!!!Я забыла вкус сыра, творога и многого другого, хотя раньше хоть изредка могла себе позволить(((

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Элен без ребят

12:51:38 26-07-2024

Гость (12:39:06 26-07-2024) Сейчас пришла из машазина- шок!!!Цены скачут на все!!!Я забы... сыр дорогой, да.
ну уж творог то точно доступный. особенно по акциям в сетевых магазинах. да и сыр в КБ, например, можно недорогой купить, чтобы вкус не забывать)

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Пенсионер

13:07:30 26-07-2024

Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... Берешь самое необходимое((( А поднялось в цене практически все. На что- то просто денег не хватает .

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Сергей

13:13:20 26-07-2024

Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... Одна химоза в ваших сетевых магазинах, кушайте сами.

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Гость

13:14:47 26-07-2024

Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... а может нужно создать такие условия в стране, что бы граждане не скакали как сайгаки по всему городу выискивая где что дешевле (а значит и качество может быть разное), что бы в итоге питаться как нормальные люди...!? а не как последние нищие! сидеть и считать каждую копейку и каждый процент скидок там или сям!?...
получается, жизнь всё краше, лучше и технологичнее, а человек должен рыскать по всему населенному пункту в поисках "доступной" пищи...!!! это уже не средневековье про которое сейчас многие говорят, это уже первобытное общество!? технологичное, но первобытное...!

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Гость

13:16:50 26-07-2024

Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... Сегодня сыр дорогой, да. А завтра?

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Гость

13:57:21 26-07-2024

Гость (12:39:06 26-07-2024) Сейчас пришла из машазина- шок!!!Цены скачут на все!!!Я забы... Опять пенсионерка?

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Гость

12:49:08 26-07-2024

Худеют

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Элен без ребят

13:51:28 26-07-2024

Гость (12:49:08 26-07-2024) Худеют... от булок не худеют

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Гость

13:57:29 26-07-2024

Элен без ребят (13:51:28 26-07-2024) от булок не худеют... Сдобная булка стоит как булка хлеба, нафиг ее покупать. А немного хлеба в день можно, даже нужно. Можно сухари, даже полезно. С молоком нежирным

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Гость

13:02:32 26-07-2024

Наглая ложь! Все по классике, в нее верят.

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Гость

13:21:20 26-07-2024

Речь про домашнее питание, поэтому все верно - только бедные дома готовят всегда и все, молодежь и те, что побогаче - заказывают готовое!

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Гость

14:00:38 26-07-2024

Гость (13:21:20 26-07-2024) Речь про домашнее питание, поэтому все верно - только бедные... В основном готовое (то, что по доставкам возят) или дешевый общепит типа Грильницы - это джанк-фуд, в переводе на русский - мусорная еда. А приготовить дома из хороших ингредиентов, купленных в приличном магазине - это не самое дешёвое занятие, тратятся и деньги, и время.

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гость

18:39:58 26-07-2024

По ходу Элен точно без ребят - наверно йог ничего не кушает.

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Musik

20:43:52 26-07-2024

гость (18:39:58 26-07-2024) По ходу Элен точно без ребят - наверно йог ничего не кушает.... В вотке много колориев, да.

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