Расходы россиян на домашнее питание снизились до пятилетнего минимума
У менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом
26 июля 2024, 12:25, ИА Амител
Россияне по итогам прошлого года сократили траты на домашнее питание до 33,2% от общих трат семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
"Это является минимальным значением с 2019 года", – отмечает агентство.
Так, в 2023 году доля расходов на питание в структуре трат одного члена семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта.
Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов отметил, что траты на питание – это существенная статья расходов в семьях.
"У менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В связи с этим там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами", – указал Климанов.
12:33:13 26-07-2024
Прямо как по Ленину: низы не могут, верхи не хотят. Признак революционной ситуации.
13:19:20 26-07-2024
RUSSKIY (12:33:13 26-07-2024) Прямо как по Ленину: низы не могут, верхи не хотят. Признак ... Сейчас "верхи" за экстремизм притянут.
p.s. Платошкин уже отсидел
12:39:06 26-07-2024
Сейчас пришла из машазина- шок!!!Цены скачут на все!!!Я забыла вкус сыра, творога и многого другого, хотя раньше хоть изредка могла себе позволить(((
12:51:38 26-07-2024
Гость (12:39:06 26-07-2024) Сейчас пришла из машазина- шок!!!Цены скачут на все!!!Я забы... сыр дорогой, да.
ну уж творог то точно доступный. особенно по акциям в сетевых магазинах. да и сыр в КБ, например, можно недорогой купить, чтобы вкус не забывать)
13:07:30 26-07-2024
Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... Берешь самое необходимое((( А поднялось в цене практически все. На что- то просто денег не хватает .
13:13:20 26-07-2024
Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... Одна химоза в ваших сетевых магазинах, кушайте сами.
13:14:47 26-07-2024
Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... а может нужно создать такие условия в стране, что бы граждане не скакали как сайгаки по всему городу выискивая где что дешевле (а значит и качество может быть разное), что бы в итоге питаться как нормальные люди...!? а не как последние нищие! сидеть и считать каждую копейку и каждый процент скидок там или сям!?...
получается, жизнь всё краше, лучше и технологичнее, а человек должен рыскать по всему населенному пункту в поисках "доступной" пищи...!!! это уже не средневековье про которое сейчас многие говорят, это уже первобытное общество!? технологичное, но первобытное...!
13:16:50 26-07-2024
Элен без ребят (12:51:38 26-07-2024) сыр дорогой, да. ну уж творог то точно доступный. особен... Сегодня сыр дорогой, да. А завтра?
13:57:21 26-07-2024
Гость (12:39:06 26-07-2024) Сейчас пришла из машазина- шок!!!Цены скачут на все!!!Я забы... Опять пенсионерка?
12:49:08 26-07-2024
Худеют
13:51:28 26-07-2024
Гость (12:49:08 26-07-2024) Худеют... от булок не худеют
13:57:29 26-07-2024
Элен без ребят (13:51:28 26-07-2024) от булок не худеют... Сдобная булка стоит как булка хлеба, нафиг ее покупать. А немного хлеба в день можно, даже нужно. Можно сухари, даже полезно. С молоком нежирным
13:02:32 26-07-2024
Наглая ложь! Все по классике, в нее верят.
13:21:20 26-07-2024
Речь про домашнее питание, поэтому все верно - только бедные дома готовят всегда и все, молодежь и те, что побогаче - заказывают готовое!
14:00:38 26-07-2024
Гость (13:21:20 26-07-2024) Речь про домашнее питание, поэтому все верно - только бедные... В основном готовое (то, что по доставкам возят) или дешевый общепит типа Грильницы - это джанк-фуд, в переводе на русский - мусорная еда. А приготовить дома из хороших ингредиентов, купленных в приличном магазине - это не самое дешёвое занятие, тратятся и деньги, и время.
18:39:58 26-07-2024
По ходу Элен точно без ребят - наверно йог ничего не кушает.
20:43:52 26-07-2024
гость (18:39:58 26-07-2024) По ходу Элен точно без ребят - наверно йог ничего не кушает.... В вотке много колориев, да.