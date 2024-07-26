В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами

Спасти жизнь ему не удалось

26 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Новорожденный / Фото: unsplash.com

В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Он смог прожить только пять часов, пишет Daily Mail.

Малыш появился на свет в деревенской больнице и шокировал врачей тем, что представлял собой несформировавшихся близнецов.

Его мать во время беременности не проходила пренатальную диагностику, поскольку семья живет в селе и не имеет доступа к качественной медицине.

Причины такой аномалии неизвестны. Роды при этом прошли без осложнений.