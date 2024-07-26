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В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами

Спасти жизнь ему не удалось

26 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Новорожденный / Фото: unsplash.com
Новорожденный / Фото: unsplash.com

В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Он смог прожить только пять часов, пишет Daily Mail.

Малыш появился на свет в деревенской больнице и шокировал врачей тем, что представлял собой несформировавшихся близнецов.

Его мать во время беременности не проходила пренатальную диагностику, поскольку семья живет в селе и не имеет доступа к качественной медицине.

Причины такой аномалии неизвестны. Роды при этом прошли без осложнений.

Комментарии 7

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Гость

08:51:46 26-07-2024

Шива

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Гость

09:12:17 26-07-2024

и шокировал врачей - да там постоянно такие рождаются

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Гость

10:59:35 26-07-2024

рогов не хватало
И хвоста

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Гость

11:24:47 26-07-2024

Гость (10:59:35 26-07-2024) рогов не хватало И хвоста ... А может быть и были, только на фоне всего остального это такая мелочь...

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Гость

11:47:03 26-07-2024

Близкородственные браки и экология - на помойках живут.

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Гость

13:21:29 26-07-2024

Причины такой аномалии неизвестны. --- прям таки не известны...?!

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Гость

19:27:19 26-07-2024

В Индии в год рождается 30 млн детей. В России 1,3 млн в год. Чисто статистически детей с аномалисми должно там рождаться в 25 раз больше чем в РФ.

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