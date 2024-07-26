В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами
Спасти жизнь ему не удалось
26 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Новорожденный / Фото: unsplash.com
В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Он смог прожить только пять часов, пишет Daily Mail.
Малыш появился на свет в деревенской больнице и шокировал врачей тем, что представлял собой несформировавшихся близнецов.
Его мать во время беременности не проходила пренатальную диагностику, поскольку семья живет в селе и не имеет доступа к качественной медицине.
Причины такой аномалии неизвестны. Роды при этом прошли без осложнений.
08:51:46 26-07-2024
Шива
09:12:17 26-07-2024
и шокировал врачей - да там постоянно такие рождаются
10:59:35 26-07-2024
рогов не хватало
И хвоста
11:24:47 26-07-2024
Гость (10:59:35 26-07-2024) рогов не хватало И хвоста ... А может быть и были, только на фоне всего остального это такая мелочь...
11:47:03 26-07-2024
Близкородственные браки и экология - на помойках живут.
13:21:29 26-07-2024
Причины такой аномалии неизвестны. --- прям таки не известны...?!
19:27:19 26-07-2024
В Индии в год рождается 30 млн детей. В России 1,3 млн в год. Чисто статистически детей с аномалисми должно там рождаться в 25 раз больше чем в РФ.