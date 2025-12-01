Дима Билан поднял гонорары за новогодние корпоративы до 10 млн рублей

После неожиданного возвращения хита "Я твой номер один" в тренды TikTok певец обновил райдер

01 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Дима Билан / Фото из соцсетей исполнителя

Дима Билан, переживающий вторую волну популярности благодаря вирусному распространению своего хита 2007 года "Я твой номер один" в TikTok, значительно повысил стоимость своих выступлений. Согласно новым условиям, гонорар певца за новогодние корпоративы теперь сопоставим с ценником Филиппа Киркорова и достигает 10 миллионов рублей, пишет Mash.

Обновленный райдер артиста включает строгие требования к логистике и сервису:

перелет для Билана и его директора – VIP-классом, для команды из 19 человек – экономом;

трансфер – на месте группу встречают два Mercedes V-Class и Maybach для самого певца, в салоне которого должны быть подушки, пледы и горячий кофе;

проживание – исключительно пятизвездочные отели минимум с одним люксом для Билана;

суточные – 125 тысяч рублей на всю команду.

В списке пожеланий для гримерки значатся буженина, морепродукты и две банки энергетика (ранее артист просил восемь). После концерта певец ужинает лапшой и стейком из белой рыбы с брокколи, отказавшись в этом году от сладкого.

При этом даже за высокий гонорар Билан не предоставляет фанаткам возможность сделать фото, получить автограф или записать совместный TikTok-ролик.

Параллельно артист возобновил частные выступления за рубежом.

