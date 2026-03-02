До -15. О погоде в Барнауле 2 марта

В утренние часы местами возможна изморозь

02 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 2 марта ожидается от -11 до -16 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле обещают -13...-15 градусов. Без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.