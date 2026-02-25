Осталось потерпеть совсем немного

25 февраля 2026, 15:52, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Население Алтайского края проживает последние морозные дни в этот зимний период. Столбики термометров до 1 марта в светлое время суток будут показывать ниже -21 градуса, а по ночам опускаться до -33. Да и 2 марта тепло еще не настанет. А вот начиная с 3 марта начнется повышение температуры, которое постепенно будет привносить весну. Об этом говорят данные популярных сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Около семи дней аномальные холода продержатся в Алтайском крае. Днем будет ниже 20 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -33 градусов.

В первую неделю марта ожидается заметное потепление: температура с -16 градусов постепенно к выходным поднимется до -3 градусов. Во вторую неделю будут стабильные -2...-4 градуса.

Начиная со второй половины месяца днем ожидается уже около нуля градусов, а в конце марта прогнозируется +1...+2 градуса.

Gismeteo

Этот прогноз почти идентичен предыдущему, но есть небольшие расхождения в градусах.

Судя по представленным данным, уже со второй половины марта в Алтайский край придет долгожданная климатическая весна. Да, будет не очень тепло, но и не холодно.