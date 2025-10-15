До -2. О погоде в Барнауле 15 октября
В этот день в краевой столице не будет ни дождя, ни снега
15 октября 2025, 06:00, ИА Амител
Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае 15 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. На дорогах в предгорьях местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
Комментарии 0