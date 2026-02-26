До -22. О погоде в Барнауле 26 февраля

26 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 26 февраля в Алтайском крае ожидается от -20 до -25 градусов, по югу местами до -15. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер подует северный, 2–7 м/с.

В Барнауле обещают -20...-22 градуса. Также преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.