Тепло до +20 градусов ворвется в Алтайский край в первые выходные апреля

01 апреля 2026, 16:40, ИА Амител

Весна / Фото из архива amic.ru

В Алтайском крае в начале апреля ожидается заметное потепление — в выходные температура в отдельных районах может достигнуть +20 градусов.

По данным краевого ЦГМС, в ночь на 2 апреля температура составит -3…-8 градусов, днем воздух прогреется до +5…+10, а на юге — до +15 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Ночью 3 апреля ожидается 0…-5 градусов, днем — от +8 до +13, местами до +18 градусов. Ветер будет переменным, 2–7 м/с.

В ночь на 4 апреля температура сохранится на уровне 0…-5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15, а в южных районах — до +20 градусов. Осадки маловероятны, ветер восточный, 2–7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.