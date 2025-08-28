До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 августа

Преимущественно без осадков

28 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До +32 градусов ожидается местами по западу Алтайского края днем 28 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю ожидается от +22 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с.