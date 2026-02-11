В России предложили ввести налог на выгул собак

Новый сбор может закрыть проблему бездомных животных, считает общественник

11 февраля 2026

Общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой ввести в России налог на выгул собак. По его мнению, такой сбор позволит сформировать стабильный источник финансирования для решения ряда актуальных задач в сфере обращения с домашними животными, пишет "Абзац".

Собранные средства предлагается направлять на строительство и обслуживание специальных площадок для выгула собак, установку урн и контейнеров для сбора отходов, соблюдение чистоты и порядка в общественных местах, поддержку ветеринарных клиник, обеспечение доступности медицинских услуг для животных и проведение профилактических мероприятий по предотвращению заболеваний.

Попов предлагает внедрить прогрессивную шкалу налогообложения: размер налога должен зависеть от размера собаки и ее породы. Так, для мелких пород предполагается установить минимальную ставку, а для крупных и потенциально опасных — повышенную.

Кроме того, общественник выступил за предоставление льгот определенным категориям граждан. От уплаты налога могут быть освобождены пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения — официальных решений по введению такого налога на федеральном или региональном уровне не принято.

