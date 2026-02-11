В России предложили ввести налог на выгул собак
Новый сбор может закрыть проблему бездомных животных, считает общественник
11 февраля 2026, 16:07, ИА Амител
Общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой ввести в России налог на выгул собак. По его мнению, такой сбор позволит сформировать стабильный источник финансирования для решения ряда актуальных задач в сфере обращения с домашними животными, пишет "Абзац".
Собранные средства предлагается направлять на строительство и обслуживание специальных площадок для выгула собак, установку урн и контейнеров для сбора отходов, соблюдение чистоты и порядка в общественных местах, поддержку ветеринарных клиник, обеспечение доступности медицинских услуг для животных и проведение профилактических мероприятий по предотвращению заболеваний.
Попов предлагает внедрить прогрессивную шкалу налогообложения: размер налога должен зависеть от размера собаки и ее породы. Так, для мелких пород предполагается установить минимальную ставку, а для крупных и потенциально опасных — повышенную.
Кроме того, общественник выступил за предоставление льгот определенным категориям граждан. От уплаты налога могут быть освобождены пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями.
Инициатива пока находится на стадии обсуждения — официальных решений по введению такого налога на федеральном или региональном уровне не принято.
Ранее сообщалось, что в России предложили изымать животных у жестоких владельцев. Следить за этим будут специальные общественные группы.
16:10:24 11-02-2026
Давно пора
16:11:23 11-02-2026
чё когда там выборы то?
16:15:03 11-02-2026
Гость (16:11:23 11-02-2026) чё когда там выборы то?...
и чЁ выборы дадут?
ЕР как была так и останется
16:19:40 11-02-2026
Гость (16:15:03 11-02-2026) и чЁ выборы дадут?ЕР как была так и останется... я про то что активация идей прёт
16:14:17 11-02-2026
Налоги на дождь не забудьте ввести
16:18:42 11-02-2026
А зачем ветклиники поддерживать? Они не бедствуют.
16:35:49 11-02-2026
Гость (16:18:42 11-02-2026) А зачем ветклиники поддерживать? Они не бедствуют. ... У ветклиник, как у автобусников - всё мимо кассы, поэтому официально они нищие и несчастные.
16:21:35 11-02-2026
16:29:12 11-02-2026
Про налог на воздух не забыть бы...
16:31:35 11-02-2026
Этот общественник-экстремист явно в депутаты метит.
16:34:25 11-02-2026
давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хоть некоторые научились убирать твердые отходы за своими псинами, но для необучаемых только штрафы штрафы штрафы, и то не факт что дойдет
16:40:46 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... А я вот снег с улицы перестал есть. Я его в холодильнике беру, он там чистый.
16:57:13 11-02-2026
Гость (16:40:46 11-02-2026) А я вот снег с улицы перестал есть. Я его в холодильнике бер... из дома видимо тоже не выходишь
16:41:33 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... От того, что будут платить налоги, желтый снег не исчезнет. Просто начнут выкидывать собак.
16:51:11 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... Коричневый снег от личных авто конечно гораздо лучше. Создаете проблему на пустом месте.
18:44:28 11-02-2026
Гость (16:51:11 11-02-2026) Коричневый снег от личных авто конечно гораздо лучше. Создае... а ты в курсе, сколько налогов и акцизов владелец авто платит государству? А сколько это в бюджете? Так что пора и за желтый снег во дворах МКД спросить
22:58:32 11-02-2026
Гость (18:44:28 11-02-2026) а ты в курсе, сколько налогов и акцизов владелец авто платит... В курсе. Но от этих налогов не станет легче людям, которые ежедневно ходят по темнокоричневому льду-накату или снежной жиже в сырую погоду.
17:58:59 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... И этим "владельцам животных" не объяснишь, что летом после всего этого жёлтого их дети там и играют. Про лес на Горе вообще только название осталось.(((((((((((
18:21:39 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... А некоторые ещё и в магазины норовят своих питомцев затащить. Вот откуда жёлтые ценники!
11:20:34 12-02-2026
Гость (18:21:39 11-02-2026) А некоторые ещё и в магазины норовят своих питомцев затащить... 🤣
19:15:35 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... А жёлтый снег от людей, которые углы обсыкают, Вам не надоел? Ах да, люди углы в подъездах обсыкают😡😡😡
23:36:06 11-02-2026
Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... "Жёлтый, жёлтый жёлтый снег,
Синие бабищи:
Так встречают Новый год
В городе Мытищи..."
"На белом-белом покрывале января
Я имя девушки любимой написал..."
🤣🤣🤣
17:03:05 11-02-2026
Да просто надо заставить тех кто не убирает за собаками есть весной что от них на земле, ну собственно это владельцы 99% собак.
17:48:45 11-02-2026
Гость (17:03:05 11-02-2026) Да просто надо заставить тех кто не убирает за собаками есть... Интересно, как заставлять будешь. Или в интернетах все такие борзые?
18:45:35 11-02-2026
Гость (17:48:45 11-02-2026) Интересно, как заставлять будешь. Или в интернетах все такие... съесть тебя заставить это - был бы закон, а способ заставить найдется
20:02:06 11-02-2026
Гость (18:45:35 11-02-2026) съесть тебя заставить это - был бы закон, а способ заставить... Поконкретнее не скажете как? А то один интернет - боец выше молчит.
17:24:00 11-02-2026
Чиполлино это не сказка а инструкция!
18:43:19 11-02-2026
Гость (17:24:00 11-02-2026) Чиполлино это не сказка а инструкция!... Это программа партии ЕР
18:45:09 11-02-2026
А куда тогда идут налоги которые мы платим или у нас теперь будет большой налог и много маленьких налогов на каждую категорию отдельно?
18:46:29 11-02-2026
От уплаты налога могут быть освобождены пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями.
Ещё не приняли, но уже началась раздача подачек. Опять дисциплинированные за всех платить будут. Через полгода налог вырастет, потому что его уже не хватает, потому что за сбор отвечает чиновник, которому много чего захочется. Там, куда лезут чиновники и депутаты, там коррупция зашкаливает, а совести у них нет.
18:58:05 11-02-2026
Как дети малые,спорят,доказывают,да кроме ввода самого налога не чего не изменится,разве это в первый раз
19:37:35 11-02-2026
Сабакен на фото в тулупе зачотный
20:34:54 11-02-2026
А вот если у вашего соседа с 6 утра и до 6 вечера собака воет и лает то это конец доброты к животным.
21:29:10 11-02-2026
Гость (20:34:54 11-02-2026) А вот если у вашего соседа с 6 утра и до 6 вечера собака вое... Попробуйте стену бурить с 6 вечера до 6 утра, не нельзя, звук запишите и включайте ему с 6 вечера соответственно до 6 утра. Только проверьте чтоб не боксер был а то отлупит в лифте))
21:17:23 11-02-2026
От количества неубранных какашек в парках должен зависеть налог, добросовестный хозяев просьба освободить!
21:20:23 11-02-2026
Только у «не жестоких» хозяев самые представляющие беспокойство собаки.
Потому что в воспитании человека мы всегда терпели неудачу. Людям нельзя доверять и собак.
22:04:19 11-02-2026
Блохастик тож хочет погулять побегать! Он имеет на это право... И никакого налога быть не может.
23:32:30 11-02-2026
Следуя логике "семимесячного" депутата, налог на выгул детей снизит беспризорщину.
23:50:27 11-02-2026
Давно пора,а то хотят,чтобы собака была,а ответственности за нее не было.И владельцы собак вполне могут проконтролировать,куда будут идти их налоги,открыть специальный счет,а зоозащитники пусть следят за целевым использованием средств.Пример Белоруссии показывает,как это правильно сделать,и порядка будет больше.А что касается выбрасывания собак из-за якобы непосильной денежной нагрузки,то так ли нужна собака,если это повод ее выбросить.Тем более,пенсионерам и льготным категориям обещают налог не начислять или снизить.Вообще,правильное содержание собаки,как и автомобиля-это дорого,не можете обеспечить-не стоит и начинать.
00:20:31 12-02-2026
Всё верно, владение собакой должно стать сложным и дорогим, примерно как владение огнестрельным оружием. Налоги на всё, справки, медосмотры, разрешения, согласование со всеми жильцами всех окрестных домов, штрафы.
08:21:21 12-02-2026
Вопрос, а кто заплатит налог за бродячих животных???
09:45:51 12-02-2026
Насмешили. И кто эти налоги будет собирать и контролировать? Даже если сейчас исполнять принятые законы бюджет пополнится на приличную сумм. А так это болтавня.
14:41:29 12-02-2026
Мне вот интересно, почему этот нехороший человек, Вадим Попов, не предложил построить 1 тыс площадок для выгула собак?? Почему у таких индивидов ума хватает только на "отобрать и поделить" ??? Шариковщина... ругаться хочется..
17:34:50 12-02-2026
Этот налог и регистрация собак-вынужденная мера как ответ на длительное безответственное поведение,безнаказанность и вседозволенность некоторых владельцев собак.Если бы они раньше соблюдали правила,этих мер можно было избежать,но они не боятся даже мизерных штрафов,поэтому приходится наказывать рублем.Хорошо бы еще догадались ввести налог на каждую бесхозную псину- города и села вмиг бы очистились от бродячих псов,так как такую нагрузку их бюджеты не потянут.
18:19:55 12-02-2026
Гость (17:34:50 12-02-2026) Этот налог и регистрация собак-вынужденная мера как ответ на... Да от бесхозных псин легко очистить любые территории, объявив приём туш за деньги, даже не слишком большие. За 300 рублей за штуку окрестные бомжи и просто небогатые люди быстро обнулят популяцию бродячих собак.
00:06:50 13-02-2026
Недовольство владельцев собак этим налогом можно понять-ведь позади столько лет собачьей вольницы.Но тут,господа,начал действовать закон перехода количества в качество-многочисленные нарушения выгула собак плюс стаи бродячих псов привели к тому,что окружающие люди уже отказываются терпеть этот собачий беспредел.Причем до такой степени,что приходится реагировать даже сильным мира сего,чтобы навести хоть какой-то порядок,потому что владельцы собак очень сильно расслабились без государственного контроля.Это надо было сделать раньше,чтобы такой переход был помягче,но лучше поздно,чем никогда.
22:03:47 14-02-2026
Единственное,что может примирить хозяев собак с этим налогом-это назначение аналогичного налога на бродячих псов,причем поштучно.Это покажет стремление системно решить проблему,уберет чувство несправедливости и обиды у владельцев домашних собак.По идее,налог должен отсекать случайных людей и способствовать ответственному собаковладению.
02:55:17 17-02-2026
Все накинулись на бедного общественника,а в чем он не прав,предложение -то дельное.В Белоруссии давно так сделали, все налоги идут на нужды собачников и приюты.Налог небольшой,все собаковладельцы платят,и у них порядок,бродячих собак практически нет.А у нас несколько лет пытаются его ввести,и все на корню зарубается представителями собачьего лобби.С высокой трибуны уже поспешили заверить,что и на этот раз закон не пройдет.В переводе с парламентского это означает,что безответственным хозяевам можно успокоиться и дальше нарушать правила выгула,бродячие псы и дальше будут бороздить наши улицы,а спасение утопающих(в данном случае окружающих людей)-дело рук самих утопающих.То есть бардак в обращении с собаками продолжится,нас ждут только небольшие косметические меры.Но это и понятно-сильные мира сего пешком не ходят и с проблемами обычных людей вплотную не сталкиваются.
22:29:27 17-02-2026
Я думаю, что во многом негативная реакция на этот налог обусловлена крайне неудачным его названием и недостаточным объяснением.Судя по названию,народ решил,что теперь каждый выгул собак будет сопровождаться налогом,и счел это оскорбительным.А надо было всего лишь объяснить людям,что этот налог-на право обладания собакой(как автомобилем) будет взиматься раз в год с послаблениями для пенсионеров и других льготных категорий и перечисляться на специальный счет,который можно контролировать.Тогда было бы понятно,что это не ущемление прав,а наоборот,закрепление права на владение собакой как ответственного хозяина.
22:27:38 19-02-2026
Если этот налог вкупе с регистрацией,чипированием и расширением списка опасных пород поможет упорядочить и решить собачий вопрос-надо его вводить волевым решением на самом верху.Ввели же ОСВВ,несмотря на недовольство значительной части населения,и даже не собираются его отменять-и ничего,сколько лет уже терпим.Так и здесь-хуже не будет,а порядка уж точно будет больше,а безответственных хозяев-меньше.