НОВОСТИОбщество

В России предложили ввести налог на выгул собак

Новый сбор может закрыть проблему бездомных животных, считает общественник

11 февраля 2026, 16:07, ИА Амител

Собака в парке / Иллюстративное фото из архива amic.ru
Собака в парке / Иллюстративное фото из архива amic.ru

Общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой ввести в России налог на выгул собак. По его мнению, такой сбор позволит сформировать стабильный источник финансирования для решения ряда актуальных задач в сфере обращения с домашними животными, пишет "Абзац".

Собранные средства предлагается направлять на строительство и обслуживание специальных площадок для выгула собак, установку урн и контейнеров для сбора отходов, соблюдение чистоты и порядка в общественных местах, поддержку ветеринарных клиник, обеспечение доступности медицинских услуг для животных и проведение профилактических мероприятий по предотвращению заболеваний.

Попов предлагает внедрить прогрессивную шкалу налогообложения: размер налога должен зависеть от размера собаки и ее породы. Так, для мелких пород предполагается установить минимальную ставку, а для крупных и потенциально опасных — повышенную.

Кроме того, общественник выступил за предоставление льгот определенным категориям граждан. От уплаты налога могут быть освобождены пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения — официальных решений по введению такого налога на федеральном или региональном уровне не принято.

Ранее сообщалось, что в России предложили изымать животных у жестоких владельцев. Следить за этим будут специальные общественные группы. 

Грустные и уставшие люди / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"Все будет непросто". Налоги повысят, послабления уберут, введут новые сборы

Законодатели подняли НДС, заставят платить за импортную технику и грозят расширить "Платон"
НОВОСТИБизнес

налоги Собаки животные

Комментарии 50

Avatar Picture
Гость

16:10:24 11-02-2026

Давно пора

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:23 11-02-2026

чё когда там выборы то?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:03 11-02-2026

Гость (16:11:23 11-02-2026) чё когда там выборы то?...
и чЁ выборы дадут?
ЕР как была так и останется

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:40 11-02-2026

Гость (16:15:03 11-02-2026) и чЁ выборы дадут?ЕР как была так и останется... я про то что активация идей прёт

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

16:14:17 11-02-2026

Налоги на дождь не забудьте ввести

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:42 11-02-2026

А зачем ветклиники поддерживать? Они не бедствуют.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:49 11-02-2026

Гость (16:18:42 11-02-2026) А зачем ветклиники поддерживать? Они не бедствуют. ... У ветклиник, как у автобусников - всё мимо кассы, поэтому официально они нищие и несчастные.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:35 11-02-2026

Гость (16:15:03 11-02-2026) и чЁ выборы дадут?ЕР как была так и останется... я про то что активация идей прёт

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:12 11-02-2026

Про налог на воздух не забыть бы...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:35 11-02-2026

Этот общественник-экстремист явно в депутаты метит.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:25 11-02-2026

давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хоть некоторые научились убирать твердые отходы за своими псинами, но для необучаемых только штрафы штрафы штрафы, и то не факт что дойдет

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:46 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... А я вот снег с улицы перестал есть. Я его в холодильнике беру, он там чистый.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:13 11-02-2026

Гость (16:40:46 11-02-2026) А я вот снег с улицы перестал есть. Я его в холодильнике бер... из дома видимо тоже не выходишь

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:33 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... От того, что будут платить налоги, желтый снег не исчезнет. Просто начнут выкидывать собак.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:11 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... Коричневый снег от личных авто конечно гораздо лучше. Создаете проблему на пустом месте.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:28 11-02-2026

Гость (16:51:11 11-02-2026) Коричневый снег от личных авто конечно гораздо лучше. Создае... а ты в курсе, сколько налогов и акцизов владелец авто платит государству? А сколько это в бюджете? Так что пора и за желтый снег во дворах МКД спросить

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:32 11-02-2026

Гость (18:44:28 11-02-2026) а ты в курсе, сколько налогов и акцизов владелец авто платит... В курсе. Но от этих налогов не станет легче людям, которые ежедневно ходят по темнокоричневому льду-накату или снежной жиже в сырую погоду.

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:59 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... И этим "владельцам животных" не объяснишь, что летом после всего этого жёлтого их дети там и играют. Про лес на Горе вообще только название осталось.(((((((((((

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:39 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... А некоторые ещё и в магазины норовят своих питомцев затащить. Вот откуда жёлтые ценники!

  66 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:34 12-02-2026

Гость (18:21:39 11-02-2026) А некоторые ещё и в магазины норовят своих питомцев затащить... 🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:35 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... А жёлтый снег от людей, которые углы обсыкают, Вам не надоел? Ах да, люди углы в подъездах обсыкают😡😡😡

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:36:06 11-02-2026

Гость (16:34:25 11-02-2026) давно пора. Надоел жёлтый снег из-за собачников. Хорошо хот... "Жёлтый, жёлтый жёлтый снег,
Синие бабищи:
Так встречают Новый год
В городе Мытищи..."

"На белом-белом покрывале января
Я имя девушки любимой написал..."

🤣🤣🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:05 11-02-2026

Да просто надо заставить тех кто не убирает за собаками есть весной что от них на земле, ну собственно это владельцы 99% собак.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:45 11-02-2026

Гость (17:03:05 11-02-2026) Да просто надо заставить тех кто не убирает за собаками есть... Интересно, как заставлять будешь. Или в интернетах все такие борзые?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:35 11-02-2026

Гость (17:48:45 11-02-2026) Интересно, как заставлять будешь. Или в интернетах все такие... съесть тебя заставить это - был бы закон, а способ заставить найдется

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:06 11-02-2026

Гость (18:45:35 11-02-2026) съесть тебя заставить это - был бы закон, а способ заставить... Поконкретнее не скажете как? А то один интернет - боец выше молчит.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:00 11-02-2026

Чиполлино это не сказка а инструкция!

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:19 11-02-2026

Гость (17:24:00 11-02-2026) Чиполлино это не сказка а инструкция!... Это программа партии ЕР

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:09 11-02-2026

А куда тогда идут налоги которые мы платим или у нас теперь будет большой налог и много маленьких налогов на каждую категорию отдельно?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:46:29 11-02-2026

От уплаты налога могут быть освобождены пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями.
Ещё не приняли, но уже началась раздача подачек. Опять дисциплинированные за всех платить будут. Через полгода налог вырастет, потому что его уже не хватает, потому что за сбор отвечает чиновник, которому много чего захочется. Там, куда лезут чиновники и депутаты, там коррупция зашкаливает, а совести у них нет.

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:58:05 11-02-2026

Как дети малые,спорят,доказывают,да кроме ввода самого налога не чего не изменится,разве это в первый раз

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:35 11-02-2026

Сабакен на фото в тулупе зачотный

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:54 11-02-2026

А вот если у вашего соседа с 6 утра и до 6 вечера собака воет и лает то это конец доброты к животным.

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:29:10 11-02-2026

Гость (20:34:54 11-02-2026) А вот если у вашего соседа с 6 утра и до 6 вечера собака вое... Попробуйте стену бурить с 6 вечера до 6 утра, не нельзя, звук запишите и включайте ему с 6 вечера соответственно до 6 утра. Только проверьте чтоб не боксер был а то отлупит в лифте))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:23 11-02-2026

От количества неубранных какашек в парках должен зависеть налог, добросовестный хозяев просьба освободить!

  -39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:23 11-02-2026

Только у «не жестоких» хозяев самые представляющие беспокойство собаки.
Потому что в воспитании человека мы всегда терпели неудачу. Людям нельзя доверять и собак.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:19 11-02-2026

Блохастик тож хочет погулять побегать! Он имеет на это право... И никакого налога быть не может.

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:32:30 11-02-2026

Следуя логике "семимесячного" депутата, налог на выгул детей снизит беспризорщину.

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:50:27 11-02-2026

Давно пора,а то хотят,чтобы собака была,а ответственности за нее не было.И владельцы собак вполне могут проконтролировать,куда будут идти их налоги,открыть специальный счет,а зоозащитники пусть следят за целевым использованием средств.Пример Белоруссии показывает,как это правильно сделать,и порядка будет больше.А что касается выбрасывания собак из-за якобы непосильной денежной нагрузки,то так ли нужна собака,если это повод ее выбросить.Тем более,пенсионерам и льготным категориям обещают налог не начислять или снизить.Вообще,правильное содержание собаки,как и автомобиля-это дорого,не можете обеспечить-не стоит и начинать.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:31 12-02-2026

Всё верно, владение собакой должно стать сложным и дорогим, примерно как владение огнестрельным оружием. Налоги на всё, справки, медосмотры, разрешения, согласование со всеми жильцами всех окрестных домов, штрафы.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:21 12-02-2026

Вопрос, а кто заплатит налог за бродячих животных???

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:51 12-02-2026

Насмешили. И кто эти налоги будет собирать и контролировать? Даже если сейчас исполнять принятые законы бюджет пополнится на приличную сумм. А так это болтавня.

  -41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий.

14:41:29 12-02-2026

Мне вот интересно, почему этот нехороший человек, Вадим Попов, не предложил построить 1 тыс площадок для выгула собак?? Почему у таких индивидов ума хватает только на "отобрать и поделить" ??? Шариковщина... ругаться хочется..

  -38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:50 12-02-2026

Этот налог и регистрация собак-вынужденная мера как ответ на длительное безответственное поведение,безнаказанность и вседозволенность некоторых владельцев собак.Если бы они раньше соблюдали правила,этих мер можно было избежать,но они не боятся даже мизерных штрафов,поэтому приходится наказывать рублем.Хорошо бы еще догадались ввести налог на каждую бесхозную псину- города и села вмиг бы очистились от бродячих псов,так как такую нагрузку их бюджеты не потянут.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:55 12-02-2026

Гость (17:34:50 12-02-2026) Этот налог и регистрация собак-вынужденная мера как ответ на... Да от бесхозных псин легко очистить любые территории, объявив приём туш за деньги, даже не слишком большие. За 300 рублей за штуку окрестные бомжи и просто небогатые люди быстро обнулят популяцию бродячих собак.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:06:50 13-02-2026

Недовольство владельцев собак этим налогом можно понять-ведь позади столько лет собачьей вольницы.Но тут,господа,начал действовать закон перехода количества в качество-многочисленные нарушения выгула собак плюс стаи бродячих псов привели к тому,что окружающие люди уже отказываются терпеть этот собачий беспредел.Причем до такой степени,что приходится реагировать даже сильным мира сего,чтобы навести хоть какой-то порядок,потому что владельцы собак очень сильно расслабились без государственного контроля.Это надо было сделать раньше,чтобы такой переход был помягче,но лучше поздно,чем никогда.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:47 14-02-2026

Единственное,что может примирить хозяев собак с этим налогом-это назначение аналогичного налога на бродячих псов,причем поштучно.Это покажет стремление системно решить проблему,уберет чувство несправедливости и обиды у владельцев домашних собак.По идее,налог должен отсекать случайных людей и способствовать ответственному собаковладению.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:55:17 17-02-2026

Все накинулись на бедного общественника,а в чем он не прав,предложение -то дельное.В Белоруссии давно так сделали, все налоги идут на нужды собачников и приюты.Налог небольшой,все собаковладельцы платят,и у них порядок,бродячих собак практически нет.А у нас несколько лет пытаются его ввести,и все на корню зарубается представителями собачьего лобби.С высокой трибуны уже поспешили заверить,что и на этот раз закон не пройдет.В переводе с парламентского это означает,что безответственным хозяевам можно успокоиться и дальше нарушать правила выгула,бродячие псы и дальше будут бороздить наши улицы,а спасение утопающих(в данном случае окружающих людей)-дело рук самих утопающих.То есть бардак в обращении с собаками продолжится,нас ждут только небольшие косметические меры.Но это и понятно-сильные мира сего пешком не ходят и с проблемами обычных людей вплотную не сталкиваются.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:27 17-02-2026

Я думаю, что во многом негативная реакция на этот налог обусловлена крайне неудачным его названием и недостаточным объяснением.Судя по названию,народ решил,что теперь каждый выгул собак будет сопровождаться налогом,и счел это оскорбительным.А надо было всего лишь объяснить людям,что этот налог-на право обладания собакой(как автомобилем) будет взиматься раз в год с послаблениями для пенсионеров и других льготных категорий и перечисляться на специальный счет,который можно контролировать.Тогда было бы понятно,что это не ущемление прав,а наоборот,закрепление права на владение собакой как ответственного хозяина.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:27:38 19-02-2026

Если этот налог вкупе с регистрацией,чипированием и расширением списка опасных пород поможет упорядочить и решить собачий вопрос-надо его вводить волевым решением на самом верху.Ввели же ОСВВ,несмотря на недовольство значительной части населения,и даже не собираются его отменять-и ничего,сколько лет уже терпим.Так и здесь-хуже не будет,а порядка уж точно будет больше,а безответственных хозяев-меньше.

  20 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров