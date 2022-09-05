Чтобы всё летало. Как собрать игровой компьютер самостоятельно

Игровыми называют компьютеры, которые могут воспроизводить все современные игры в комфортном для пользователя режиме. Причём продвинутые геймеры выдвигают очень строгие требования к производительности ПК. Чтобы подобрать оптимальную конфигурацию, многие решают собрать компьютер своими силами. Рассказываем, что для этого нужно.

Материнская плата

Это сердце любого компьютера. Выбор материнской платы зависит от её формата (mini-ITX, micro-ATX, ATX и e-ATX), сокета (марки процессора, на котором она будет установлена, — Intel или AMD), чипсета и других компонентов. Важно учитывать потенциал развития вашей будущей материнской платы, чтобы через некоторое время не начинать с новой конфигурации.

Процессор

Долгое время процессоры Intel считали лучшими, но AMD уже догнали своего конкурента, поэтому у современных геймеров есть из чего выбрать. Главное помнить, что сокет процессора должен соответствовать сокету материнской платы. Иначе вы столкнётесь с проблемой несовместимости.

ОЗУ

Геймеру на ПК требуется не менее 8 Гб оперативной памяти, чтобы содержать большой объём информации, включённой в видеоигры. Если ваш бюджет позволяет и ваша материнская плата может выдержать больше (обязательно проверьте мощность), рекомендуется начать с 12 или 16 Гб ОЗУ.

Видеокарта

AMD, ASUS, Gigabyte, MSI, PNI и Sapphire — пожалуй, самые крупные и популярные производители видеокарт. При выборе помните, что графическая оперативная память здесь не самое главное. Лучше ориентироваться на мощность двигателя, а также подходящую материнскую плату и мощный блок питания. Хорошо, если экран можно будет подключить к видеокарте через HDMI.

Жёсткий диск

Преимущество жёстких дисков заключается в том, что они позволяют хранить больше данных при меньших затратах, чем твердотельные накопители. Игровой компьютер обычно оснащён двумя жёсткими дисками: SSD, на котором размещена операционная система и всё программное обеспечение, включая установочные и конфигурационные файлы для видеоигр, и HDD, на котором хранятся фотографии, музыка, фильмы и любые другие мультимедийные или офисные файлы. Подробнее можно прочитать здесь: https://www.cyberforum.ru/drives/.

Блок питания

Для игрового ПК начального уровня с одной видеокартой рекомендуют выбирать блок питания не менее 550-650 Вт. Если вы хотите оснастить компьютер гибридной графической системой, где параллельно подключены две видеокарты AMD или nVidia, понадобится блок питания на 750-850 Вт. Убедитесь, что у него есть необходимые соединения для видеокарты, жёсткого диска и системы охлаждения.

Корпус

После того как все вышеперечисленные компоненты собраны, их нужно поместить в корпус. Его формат, в первую очередь, должен соответствовать формату материнской платы. Поэтому сначала рассмотрите этот размерный критерий, а затем охлаждение.

В плане надёжности лучше всего себя зарекомендовали ASUS и её игровая компания ROG, а также MSI и, в частности, Gigabyte и её карты AORUS.

Источник: https://www.cyberforum.ru/config-game-pc/

ООО «Фикси»