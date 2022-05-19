Лето, солнце, жара. Где уже можно купаться в Барнауле и сколько это стоит?

Май в Барнауле выдался очень жарким. Столбики термометров поднимаются до 30 градусов по Цельсию. В такую погоду хочется на пляж и в воду. Но городские пляжи ещё не заработали, а вода в реке недостаточно прогрелась. Спасение есть — открытые бассейны. В преддверии жарких выходных корреспондент amic.ru Мария Лаврищева узнала, какие бассейны в Барнауле уже открылись и сколько стоят их услуги. Спойлер: цены выросли, но не везде.

Бассейны Барнаула, которые уже работают:

Парк-отель «Чайка»

Фото: парк-отель «Чайка»

Раньше всех открыли купальный сезон в парк-отеле «Чайка»: здесь бассейны заработали ещё 13 мая.

Для детей и взрослых отдельные бассейны, что весьма удобно. Важный момент: бассейны без подогрева, поэтому прежде чем лезть в воду, проверьте — комфортна ли для вас её температура. Посетителям предлагают зонтики, шезлонги. Для самых активных есть баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Работают летнее кафе, бар, ресторан, беседки, которые можно арендовать минимум на шесть часов.

В «Чайке» функционирует отель, где можно снять номера на несколько дней. Для проживающих в отеле вход в бассейн бесплатный.

Можно приобрести специальные карты, в которые включено бесплатное посещение бассейна на весь летний сезон, аренда беседки на 28 часов и несколько суток проживания в отеле ежемесячно.

Адрес: Пионерская Долина, 4

Телефон: 556-559

Время работы: с 09:00 до 20:00

Цена (за день пребывания на территории комплекса):

взрослые — 300 рублей;

дети до 10 лет — 150 рублей;

дети до 5 лет — бесплатно.

«Планета Q»

Фото: «Планета Q»

Летний сезон в этом комплексе открыли тоже рано — 14 мая. «Планета» расположена в сосновом бору, в Борзовой Заимке.

Для удобства посетителей бассейн поделили на детскую и взрослую зоны. Температуру воды в бассейне обещают такую же, как и на улице, — 30 градусов по Цельсию. Но в тени она может быть чуть ниже. По периметру расположены шезлонги, зонтики, несколько кабинок для переодевания. На территории комплекса работают рестораны в режиме фуд-корта.

Комплекс предлагает довольно много развлечений — с детьми играют аниматоры, есть прокат квадроциклов. А с начала июня обещают проводить пенные вечеринки, тематические вечера с диджеями и живой музыкой.

Фото: «Планета Q»

Правда, стоимость входного билета по сравнению с прошлым годом выросла на 100 рублей. Хотите сэкономить — приходите вечером: вечерний тариф (с 17:00) почти в два раза дешевле. Для взрослых — 400 рублей, для детей стоимость входа не изменится.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47

Телефон: +7 (961) 230 20 10

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: взрослым — 700 рублей за вход (с 17 часов 400 рублей), детям от 3 до 12 лет — 300 рублей, малышам до 3-х лет — бесплатно.

Парк-отель «Лесные дали»

Фото: «Лесные дали»

Летний бассейн здесь так же открыли. Работать он начал с 16 мая. Причём он с подогревом, так что поддерживается приятная температура — до +27 градусов по Цельсию. Глубина бассейна — 1,6 метра и он общий — для детей и взрослых.

На территории комплекса есть бани, в том числе с джакузи на открытом воздухе, спортивные развлечения (теннис, бадминтон, велосипеды), зоны для барбекю, детский батут.

Адрес: ул. Широкая Просека, 17

Телефон: +7 (3852) 57 03 57, + 7 (3852) 29-97-29

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость на всё время пребывания: 350 рублей — для взрослых, 250 рублей — для детей от 2 до 12 лет.

Бассейны Барнаула, которые скоро откроются:

Пляж в парке

Фото: «Пляж»

Пляж в Парке Смертина собираются открыть 1 июня. «Если погода позволит», — сообщил amic.ru владелец комплекса Алексей Трофимов. Возможно, начало сезона отодвинут до 3-4 июня — поближе к выходным, чтобы собрать людей на открытие. Сейчас активно идёт подготовка к сезону: чистка бассейна, ремонтные работы.



Пляж в парке — до сих пор самый большой в Сибири. Он открылся в 2016 году, и пользуется огромной популярностью горожан.

Площадь бассейна — более 1200 квадратных метров. Глубина — от 70 сантиметров до 1,8 метра. Есть детский многоуровневый бассейн. Минимальная глубина в нём составляет 40 сантиметров, а благодаря подогреву поддерживается температура 33 градуса.

В этом году бассейны станут ещё больше: площадь двух из них увеличилась практически в два раза. Появится на территории комплекса и новое кафе. Был реорганизован и второй этаж комплекса — там оставили только бар. А все кафешки с ланчами и бургерами расположатся внизу. Планируется установка большого джакузи как минимум на 10-15 человек. Тёплая «ванна» с пузырьками и подогревом будет в том месте, где раньше был бар на воде.

Для любителей спорта и активного отдыха будет работать волейбольная площадка. Дети смогут поиграть на детской площадке или батуте. В планах организовать тренажёрный зал под открытым небом. Его посещение будет входить в стоимость билета, сообщил Трофимов.

Ежедневно гостей будет развлекать аниматор. Напрокат можно взять надувные игрушки и специальные доски для плавания.

Обратите внимание: свои еду и напитки приносить на пляж по-прежнему нельзя. Их придётся оставить на входе.

Адрес: Энтузиастов, 12в.

Телефон: 76-76-76.

Режим работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость: этим летом билет подорожал на 100 рублей. Теперь взрослый билет обойдётся в 700 рублей, дети 3-14 лет смогут покупаться за 300 рублей, дети до 3 лет — бесплатно. Действует акция вечернего посещения — после 18:00 билет в два раза дешевле.

«Арлекино»

Фото: парк «Арлекино»

Открытый бассейн в парке «Арлекино» откроется 1 июня. Как сообщили сотрудники, сейчас идёт масштабная подготовка. Есть вероятность, что она завершится уже к выходным — к 21-22 мая, и тогда получится принять посетителей раньше.

На территории комплекса есть бассейн для взрослых глубиной 1,5 метра и детский — 70 см. Визуально они смотрятся как один большой водоём. Шезлонги и зонтики входят в стоимость. Дети могут посещать самостоятельно бассейн лишь с 16 лет.

В этом году в комплексе обновляют кафе: меню станет более разнообразным. Планируется проведение музыкальных вечеринок — о них сообщат в афишах.

Появятся и принадлежности для плавания, такие как надувные нарукавники, круги, матрасы и брендированные полотенца. Некоторые можно будет брать напрокат, некоторые — купить.

В июне в «Арлекино Aqua» обещают доделать систему подогрева — так что температура в бассейнах станет гораздо приятнее.

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5

Телефон: +7 (385) 223-77-22 («Арлекино Aqua»)

Время работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.

Стоимость за день посещения выросла на 100 рублей для взрослых, на 50 — для детей. Теперь взрослый билет обойдётся в 600 руб., детский (от 3 до 14 лет) — 300 руб., малыши до 3-х лет могут купаться бесплатно.

«Адриатика»

Фото: «Адриатика»

Летние бассейны в комплексе откроются в начале июня. Точную дату обещают сообщить заранее. В «Адриатике» три открытых бассейна. Один взрослый, два детских. Подогрев предусмотрен только в большом. Зато детские бассейны моют ежедневно и меняют воду.

На территории водного комплекса работает кафе: со своей едой и напитками на пляж и в бассейн гостей не пропустят. В стоимость билета входит шезлонг и все развлечения внутри комплекса.

Адрес: ул. Попова, 167а.

Телефон: 501-381.

Время работы: с 09:00 до 20:00. Открытие состоится в начале июня.

Цены: взрослый билет на день — 400 рублей, детский (от 3 до 14) — 350 рублей, дети до 3-х лет — бесплатный вход.

Пляж «Солнечный» (Новоалтайск)

Фото: solnechniy. su

Пляжный сезон в «Солнечном» планируют открыть строго по графику — 1 июня. Возможно, цены за вход подрастут, но точной информации пока нет.

На территории пляжа песок, есть горки, шезлонги, кафе с большим ассортиментом. Для детей в «Солнечном» оборудованы: игровая площадка, детские горки и аттракционы, зона купания для самых маленьких. Взрослые смогут поиграть в пляжный волейбол.

Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1. Добраться до пляжа из Барнаула можно на маршрутках № 203 и № 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от площади Спартака-2. Из Новоалтайска ходит маршрутное такси № 110.



Стоимость на день: в прошлом году за детей от одного года и до двенадцати лет взималась плата 300 рублей, за взрослых — 500 рублей. В выходные и праздничные дни цена не меняется.

Время работы: с 10:00 до 21:00. В стоимость билета входит пребывание на территории пляжа весь день, бесплатное пользование шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, волейбольными площадками, раздевалками и душем. Автостоянка для посетителей также бесплатна.

Спорткомплекс «Обь»

Фото: спорткомплекс «Обь»

В спорткомплексе «Обь» летние бассейны пока не работают. Дата открытия неизвестна, заявили сотрудники. Но, вероятно, сезон начнётся не позднее 15 июня. В «Оби» есть детский и взрослый бассейны. Вода подогревается, её температура составляет от 26 до 28 градусов по Цельсию.

Шезлонги входят в стоимость билета. В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. В кафе на территории продаётся мороженое и другие вкусности. Для занятий спортом на территории есть тренажеры.

Адрес: ул. Папанинцев, 96.

Телефон: 36-77-95

Время работы: с 10:00 до 20:00. Открытие состоится в начале июня.

Цены: по сравнению с прошлым годом стоимость, скорее всего, поднимется, но незначительно — на 10-20 рублей. Час купания в открытом бассейне в 2021 году стоил:

для взрослых — 170 рублей;

для детей — от 80 до 140 рублей (в зависимости от возраста).

При покупке трёх часов и более для детей цена 400 рублей, для взрослых — 550 рублей. Также действует акция «2х2». Два часа купания взрослого с ребёнком стоят 400 рублей.