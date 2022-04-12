Торжество с русским размахом. В Барнауле начал работу обновленный банкет-холл «ПолзуновЪ»

Банкет-холл «ПолзуновЪ» после долгого перерыва вновь открыл свои двери для барнаульцев и гостей города. Интерьер заведения стал ещё более продуманным, залы — светлее и уютнее: в них добавили новые элементы декора.

Если вам важно, чтобы место вашего праздника было не только внешне привлекательным, но и комфортным для гостей, это заведение — ваш выбор. Просторные залы вместимостью 100 и 50 человек, а также VIP-зал на 17-20 человек идеально подходят для проведения свадьбы, юбилея, выпускного, корпоратива или бизнес-мероприятия.

Самый большой зал оформлен в светлых тонах, зал на 50 человек — в более характерном русском стиле. Но в каждом из них гости смогут с удобством разместиться за столами, при этом останется достаточно места для веселья и танцев.

В заведении предусмотрена площадка для танцев, место для выступления артистов, фуршетная зона для гостей, место для выездной регистрации. «ПолзуновЪ» предоставит вам большой светодиодный экран и профессиональное техническое оборудование. Также в распоряжении гостей — бильярд, лаундж-зона и караоке.

В меню — авторские блюда кухни народов России, которые никого не оставят равнодушными. Готовить их будет один из лучших шеф-поваров страны. В скором времени рядом с банкет-холлом откроется и знаменитый ресторан «ПолзуновЪ», который стал одной из визитных карточек города.

Банкет-холл находится в самом центре города: на Красноармейском, 112. Это место с отличной транспортной развязкой, поэтому добраться до заведения легко из любой точки. Для тех, кто за рулём, у «ПолзуновЪ» есть собственная парковка. Добавим, что вы можете договориться с менеджером об эффектном заезде на автомобиле на ваше мероприятие.

При проведении банкета в «ПолзуновЪ» вы получите множество подарков от заведения.

Средний чек — от 2700 руб./чел. Узнать подробнее об организации праздника и свободных датах можно по телефону 25-25-17.

Банкет-холл «ПолзуновЪ»

Адрес: пр. Красноармейский, 112

Тел.: 25-25-17