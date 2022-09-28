В краевом театре драмы показали спектакль с особыми актёрами

В Алтайском краевом театре драмы 27 сентября показали трагикомедию «Катушка» от режиссёра Ивана Молодова. На экспериментальную сцену вышли профессиональные актёры вместе с актёрами-любителями с нарушениями слуха. Спектакль одинаково понятен и обычным зрителям, и зрителям с особенностями.

Впервые театр представил спектакль на жестовом языке 10 июня 2022 года. Необычный сценический проект, расширяющий возможности и аудиторию театра, — идея, которая родилась давно, ещё до начала пандемии. В театре долго искали материал, партнёров, авторов, обсуждали формат взаимодействия участников проекта. Об идее также рассказали Алтайскому региональному отделению организации «Всероссийское общество глухих». Наконец, в этом году проект стал победителем конкурса грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры. Благодаря поддержке гранта необычная постановка увидела свет.

«Катушка» — это трагикомический анекдот о спасовавшем перед жизнью старике-затворнике, который с горькой ухмылкой вспоминает свои бездарно потраченные годы. И лишь одно далёкое воспоминание об утраченной любви озаряет светом темноту выброшенных лет, чувств и стремлений.

Показы спектакля также состоятся 26 октября и 22 ноября. Купить билеты можно в том числе по «Пушкинской карте».

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

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