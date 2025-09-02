Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 2 сентября

Днем воздух прогреется до +19 градусов

02 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +16 до +18 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.