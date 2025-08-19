Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 19 августа

Осадки синоптики прогнозируют на большей части территории региона

19 августа 2025, ИА Амител

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае 19 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер будет дуть юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть юго-западный, от 7 до 12 м/с.

Следующей ночью в Алтайском крае будет прохладно – от +8 до +13 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. К утру ожидается туман.