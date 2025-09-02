ДТП на Новом мосту в Барнауле привело к пробке

Столкнулись легковой автомобиль и фура

02 сентября 2025, 18:35, ИА Амител

ДТП на Новом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробка образовалась на Новом мосту в Барнауле из-за аварии. Кадры с места происшествия прислал корреспондент amic.ru.

Судя по снимку, ДТП случилось на выезде из города – столкнулись легковой автомобиль и фура. От удара легковушку развернуло. Пострадал ли кто-то в аварии – неизвестно.

Согласно данным сервиса "2ГИС", сейчас на выезд из города через Новый мост образовалась пробка.