ДТП на Новом мосту в Барнауле привело к пробке
Столкнулись легковой автомобиль и фура
02 сентября 2025, 18:35, ИА Амител
ДТП на Новом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка образовалась на Новом мосту в Барнауле из-за аварии. Кадры с места происшествия прислал корреспондент amic.ru.
Судя по снимку, ДТП случилось на выезде из города – столкнулись легковой автомобиль и фура. От удара легковушку развернуло. Пострадал ли кто-то в аварии – неизвестно.
Согласно данным сервиса "2ГИС", сейчас на выезд из города через Новый мост образовалась пробка.
19:29:49 02-09-2025
Мало три полосы.
21:14:22 02-09-2025
Гость (19:29:49 02-09-2025) Мало три полосы.... Ну и как бы новый мост уже не новый, сколько ему, лет 20?
03:27:26 03-09-2025
Гость (21:14:22 02-09-2025) Ну и как бы новый мост уже не новый, сколько ему, лет 20?... Предлагаете называть его "не старым"?
Ещё Новый рынок есть и... скоро опять Новый год!
Странно, почему-то фурам в обязаловку не поставят парктроник на морду для помощи контроля невидимых зон.
Или камеры подкабинного вида, заднего же уже мовитон
09:25:30 03-09-2025
Гость (21:14:22 02-09-2025) Ну и как бы новый мост уже не новый, сколько ему, лет 20?... Новому мосту 27 лет