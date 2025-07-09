Двух алтайских предпринимателей осудили за покушение на хищение у коллеги из Китая

Сумма ущерба могла составить 38 млн рублей

09 июля 2025, 21:57, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае руководителей двух фирм осудили за покушение на хищение более 38 млн рублей по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сообщает "Банкфакс", в качестве представителя потерпевшего значится Ху Мин-Хва. Он уже фигурировал в других судебных процессах в Шипуновском районе. С 2021 года является директором компаний "Шипуново" и "Агросэт".

Отмечается, что подсудимые также были руководителями этих компаний в 2018–2021 годах. Каждого из фигурантов в итоге приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Они пытались обжаловать приговор, но суд оставил его в силе.